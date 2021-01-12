В регионе объявили желтый уровень опасности из-за морозов

По сведениям синоптиков Приволжского УГМС, в ночь на среду, 13 января, местами по области ожидается до -33 градусов.

В связи с понижением температуры воздуха специалисты ГУ МЧС по Самарской области напоминают о мерах безопасности в морозную погоду. Для профилактики обморожений нельзя пить спиртное и курить на морозе. Нужно носить свободную одежду. Это способствует нормальной циркуляции крови. Одеваться надо как «капуста», в несколько слоев, поскольку так всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.

Не нужно носить на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений. Нельзя позволять обмороженному месту снова замерзнуть. Это вызовет куда более значительные повреждения кожи. Не нужно снимать на морозе обувь с обмороженных конечностей — они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее добраться в теплое место. Если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками. Также нужно прятаться от ветра.

Во время морозов специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики советуют не задерживаться на улице слишком долго. Дышать нужно медленно, неглубоко и желательно носом. Ведь тогда воздух успевает согреться, доходя до бронхов и легких. Перед тем как отправиться на прогулку, нужно хорошо одеться и плотно перекусить.

Обмороженные участки тела нельзя быстро нагревать, например, сразу подставлять пальцы под горячую воду. Совершенно недопустимо интенсивно растирать поврежденное место. Дома можно аккуратно отогреть пострадавшую часть тела и обратиться за медицинской помощью.

Придя с мороза домой, нельзя сразу пить горячий чай и стоять под горячим душем. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

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