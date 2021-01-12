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    В бизнес-школе «Сколково» разработают проект по обновлению транспорта Самары

    12.01.2021

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    Наш город стал участником программы очного модуля. В рамках него участники вместе с российскими и зарубежными экспертами займутся улучшением транспортной инфраструктуры своих городов.

    В состав команды от каждого города вошли мэр, его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики. Им предстоит определить возможности по улучшению работы общественного транспорта, проанализировать существующие стратегии развития, в том числе документы территориального и стратегического планирования, провести оценку существующих и запланированных городских проектов. Основной акцент будет сделан на пространственную организацию общественного транспорта, развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры, улично-дорожной сети, управление трафиком. 

    В середине недели эксперты ВЭБ.РФ проведут с командами работу по городским проектам.

    Среди ключевых спикеров модуля: Мортон Кабелл — бывший заместитель мэра Копенгагена по техническим вопросам и вопросам окружающей среды, Мохаммед Мезгани — генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта, Гера Таубкин — технический директор WSP Canada Inc., Элспит Мюррей — профессор Smith School of Business, Queen’s University (Канада), Максим Ткаченко — исполнительный директор Национального Центра ГЧП и Михаил Блинкин — директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

    Фото обложки: pixabay.com


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