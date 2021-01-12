В области снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией

В понедельник, 11 января, прошло заседание оперштаба по противодействию завозу и распространению коронавируса на территории Самарской области, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На нем обсудили развитие эпидситуации на территории региона в период новогодних праздников и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила о снижении суточного темпа прироста заболеваемости коронавирусом. На понедельник, 11 января, показатель составил 8,77 на 100 тысяч населения (по России – 15,88). По сравнению с последней неделей прошлого года число заболевших уменьшилась на 5,3%.

На первой неделе этого года выявили 8094 случая ОРВИ – это меньше по сравнению с предыдущей неделей на 11%. Также зарегистрировано 1950 случаев внебольничных пневмоний, что на 25% меньше, чем за минувшую неделю.

Как рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, в стационарах сейчас находится около 4700 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Амбулаторно лечатся около 17 тысяч человек (все они обеспечиваются бесплатными лекарствами), 203 человека проходят долечивание на базе санаториев. В резерве для пациентов с коронавирусом сейчас более 2200 мест. Отдельные учреждения здравоохранения могут вернуться в штатный режим работы – сейчас для этого прорабатываются возможные варианты.

Также продолжается вакцинация от коронавируса. С октября прошлого года в область поступило более 6 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (израсходовано 93,5%), 700 доз «ЭпиВакКорона» (израсходовано 90%).

В понедельник, 11 января, в область поступила очередная партия – 4,5 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак». Как отметил Армен Бенян, заявка региона составляет более 1 млн доз. Дмитрий Азаров поручил заместителю председателя регионального правительства Александру Фетисову внимательно изучить ситуацию, уточнить возможности поставки вакцины в область на ближайшие недели.

Глава региона отметил, что от родителей поступает много вопросов относительно справок, которые необходимо предоставить в школу, если ребенок пропустил занятия не по болезни, а по семейным обстоятельствам. Про этом возникают сложности с получением справки по выздоровлении, поскольку визит в поликлинику – это риск заболеть снова.

– С одной стороны, если ребенок пропустил школу один день по семейным обстоятельствам – справка не требуется, но если его не было два дня – может быть, это уже заболевание. Тревог здесь много, в первую очередь, за здоровье детей. С другой стороны, абсолютно правильно, что если ребенок болел, то в школу он приходит только по предъявлении справки, – отметил Дмитрий Азаров. Он поручил областному минздраву совместно с министерством образования региона и департаментом информационных технологий и связи выработать четкие рекомендации для родителей по вопросу получения таких справок, в том числе предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой.

По словам руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, проверочные рейды, направленные на контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах, фуд-кортах и других местах с массовым пребыванием людей, совместно с органами правопорядка продолжатся и в 2021 году. При этом особое внимание будет уделяться повторным проверкам объектов, где уже были выявлены нарушения.

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