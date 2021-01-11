В городских трамваях установили 214 новых валидаторов

Аппараты для безналичного расчета появились в 67 вагонах трамваев №№ 20 и 22. В прошлом году валидаторы установили в трамваях №5.

Как рассказал директор МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, в дальнейшем аппараты для безналичного расчета установят в трамваях №24.

– Также аппараты такой системы впервые появятся и в городских троллейбусах: планируем смонтировать их в подвижном составе, задействованном в перевозках по маршруту №13. Процедуры, связанные с документами для закупки, запустим уже в январе-феврале, чтобы в августе приступить к установке терминалов, — пояснил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Кроме того, валидаторами укомплектуют 22 троллейбуса, поставка которых ожидается этим летом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Установка терминалов для бесконтактной оплаты не повлечет за собой сокращение состава кондукторов, но поспособствует сокращению контактов между персоналом и пассажирами в период пандемии.

– Согласно нашему анализу, в часы пик 15-20 пассажиров за рейс могут оставаться необилеченными до выхода на своей остановке. Так что и валидаторы, и кондукторы – в помощь. Штат ни в коем случае не уменьшится, наоборот, мы организуем кампании по приему на работу дополнительного персонала. При оплате проезда только наличными кондукторы незаменимы, — добавил Михаил Ефремов.

Сейчас в связи с ограничительными мерами для снижения рисков распространения коронавируса пассажиропоток снизился и составляет от 190 до 205 тысяч человек в день, при этом около 80% платежей идут именно безналичными способами. Это обусловлено и тем, что стоимость проезда в Самаре дифференцирована – проезд, оплаченный «безналом», обходится пассажиру дешевле.

Фото Владимира Пермякова