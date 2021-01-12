Книжные новинки января: Редкости от дель Торо и автомобили «социалистического лагеря»

Кабинет редкостей. Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости. Торо, дель Г. (16+)

Гильермо дель Торо — один из самых известных в мире кинорежиссеров, автор «Лабиринтов фавна», «Хребта дьявола», «Хэллбоя» и «Формулы воды». Подражая Леонардо да Винчи, перед тем, как сформулировать и воплотить свои образы на экране, он сначала работает над ними в записных книжках. И вот жадным до прибылей издателям пришла в голову мысль превратить его записные блокноты в красивый и увлекательный альбом…

«Он объяснил, как выбирает особую цветовую гамму для каждого фильма. В блокнотах были слова. В блокнотах были рисунки и картины, они преследовали меня в воспоминаниях, они пробуждали что-то внутри. Как если бы Гильермо тайно снял фильм, а зрителям позволил бы любоваться лишь на невинно торчащую верхушку айсберга. Они бы так никогда и не узнали, какой огромный мир скрывается под водой — мир, способный утопить „Титаник“», – рассказал известный американский писатель и автор комиксов Нил Гейман.