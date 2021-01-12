Книжные новинки января: Редкости от дель Торо и автомобили «социалистического лагеря»

12.01.2021
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Гильермо дель Торо — один из самых известных в мире кинорежиссеров, автор «Лабиринтов фавна», «Хребта дьявола», «Хэллбоя» и «Формулы воды». Подражая Леонардо да Винчи, перед тем, как сформулировать и воплотить свои образы на экране, он сначала работает над ними в записных книжках. И вот жадным до прибылей издателям пришла в голову мысль превратить его записные блокноты в красивый и увлекательный альбом…
«Он объяснил, как выбирает особую цветовую гамму для каждого фильма. В блокнотах были слова. В блокнотах были рисунки и картины, они преследовали меня в воспоминаниях, они пробуждали что-то внутри. Как если бы Гильермо тайно снял фильм, а зрителям позволил бы любоваться лишь на невинно торчащую верхушку айсберга. Они бы так никогда и не узнали, какой огромный мир скрывается под водой — мир, способный утопить „Титаник“», – рассказал известный американский писатель и автор комиксов Нил Гейман.
Творчество британского писателя Дэвида Митчелла знакомо даже тем, кто не читает книг — в 2012 году культовые режиссеры Том Тыквер и «тогда еще братья» Вачовски сняли блокбастер «Облачный атлас» по его одноименному роману. Помимо этого, русским читателям известны переводы таких его книг, как «Сон №9», «Тысяча осеней Якоба де Зута» и «Лужок Черного Лебедя». И вот после пятилетнего молчания — новый роман живого классика литературы и дважды лауреата Букеровской премии.
«Утопия Авеню» — реально существовавшая в 1860-х годах британская рок-группа, участвовавшая в уличных беспорядках 1968 года. Книга рассказывает об этом времени, погружая читателя в мир процветающей рок-музыки, а также в бытовые детали эпохи научно-технического прогресса и сексуальной революции. Попутно автор решает сложную задачу, о которой сам высказался: «…Писать роман о музыке — это все равно что танцевать об архитектуре».
Адольф Гитлер, как известно, родился и вырос в Австро-Венгрии, которой правили монархи из дома Габсбургов. Однако отчего-то он на всю жизнь сохранил ненависть к этой династии. Эрцгерцоги Максимилиан и Эрнст стали первыми австрийцами, арестованными гестапо. Отправленные в концлагерь Дахау в Германии, братья в считанные часы попали из дворца в застенок. Женщины семьи вступили в противостояние с Гитлером, защищая жизнь мужчин. Их стойкость и храбрость в условиях предательств, измен, мучений и голода помогли семье выжить и в годы войны, и в непростое мирное время.
Автор лично опросил множество потомков Габсбургов, чтобы ответить на вопрос — почему диктатор так ненавидел династию бывших правителей Австро-Венгрии? Видел ли он в них конкурентов, мстил за какие-то обиды, или потворствовал каким-то детским страхам? И что помогло им выстоять в этом неравном противостоянии?
Профессор истории из Оксфорда написал книгу о том, как немцы восприняли начало войны, какие у них были надежды и страхи, как менялись их мысли и чувства в моменты побед и поражений, а также после разгрома нацизма. Автор подробно останавливается на том, как граждане воюющей страны воспринимали репрессии и жестокости на завоеванных территориях и в самой Германии, как относились к покоренным народам, к евреям и к «окончательному решению еврейского вопроса», а также на сложных взаимоотношениях между государством и церковью. Много места уделено теме нацистской пропаганды.
Немалый интерес представляют подробности повседневной жизни Германии на фронте и в тылу: нехватка продовольствия и товаров, карточная система, бомбежки, эвакуация, взаимоотношения с иностранными рабочими, проблемы детей и подростков. «Шаг за шагом мы проследим за изменениями немецкого общества и за тем, как почти незримо, но необратимо отдельные люди приспосабливались к войне, течение которой, как они с каждым днем чувствовали все больше, перестало поддаваться какому бы то ни было влиянию с их стороны», — обещает автор.
Продолжение бестселлера того же автора «Легковые автомобили СССР: Полная история». Что мы знаем, и знаем ли вообще, о таких марках автомашин, как «Застава», «Балкан», «IMV» и других, которые покупали и на которых ездили жители Чехословакии, Польши, Болгарии и других стран СЭВ во второй половине ХХ века? Почти в каждой стране «победившего социализма» создатели автомобилей пытались совместить доступность «для простых работяг» с новыми веяниями дизайна и техническими новинками, отнюдь не всегда просто копируя успешные западные или советские образцы.
Книга сделана как альбом с уникальными фотоиллюстрациями и текстом, рассказывающим о том, как «люди, чьи карманы были переполнены зарплатой, полученной в период послевоенного восстановления, хотели иметь свои собственные машины, более быстрые и качественные, чем те, что были раньше, или те, что стояли у ворот соседей». И наверняка будет хорошим подарком для тех, кто увлечен историей автомобилестроения.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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