В области от коронавируса умерли шесть человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

126 – в Самаре;

50 – в Тольятти;

14 – в Сызрани;

12 – в Новокуйбышевске;

12 – в Пестравском районе;

9 – в Нефтегорском районе;

8 – в Красноярском районе;

7 – в Кинельском районе;

7 – в Красноармейском районе;

4 – в Отрадном;

4 – в Богатовском районе;

3 – в Кинеле;

3 – в Елховском районе;

3 – в Жигулевске;

3 – в Шигонском районе;

2 – в Волжском районе;

2 – в Похвистневском районе;

2 – в Ставропольском районе;

2 – в Камышлинском районе;

1 – в Кинель-Черкасском районе;

1 – в Приволжском районе;

1 – в Клявлинском районе;

1 – в Кошкинском районе;

1 – в Похвистневе;

1 – в Исаклинском районе.

245 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 34 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

В течение суток умерли 72-летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, 58-летняя женщина, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 68-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 80-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 34 602 случая коронавируса. Скончались 708 человек. За сутки провели 8235 тестов.

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