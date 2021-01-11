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    В области от коронавируса умерли шесть человек

    11.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 126 – в Самаре;
    • 50 – в Тольятти;
    • 14 – в Сызрани;
    • 12 – в Новокуйбышевске;
    • 12 – в Пестравском районе;
    • 9 – в Нефтегорском районе;
    • 8 – в Красноярском районе;
    • 7 – в Кинельском районе;
    • 7 – в Красноармейском районе;
    • 4 – в Отрадном;
    • 4 – в Богатовском районе;
    • 3 – в Кинеле;
    • 3 – в Елховском районе;
    • 3 – в Жигулевске;
    • 3 – в Шигонском районе;
    • 2 – в Волжском районе;
    • 2 – в Похвистневском районе;
    • 2 – в Ставропольском районе;
    • 2 – в Камышлинском районе;
    • 1 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 1 – в Приволжском районе;
    • 1 – в Клявлинском районе;
    • 1 – в Кошкинском районе;
    • 1 – в Похвистневе;
    • 1 – в Исаклинском районе.

    245 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 34 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    В течение суток умерли 72-летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, 58-летняя женщина, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 68-летний мужчина, страдавший заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы, 80-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями  сердечно-сосудистой системы.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 34 602 случая коронавируса. Скончались 708 человек. За сутки провели 8235 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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