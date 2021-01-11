В области от коронавируса умерли шесть человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
245 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 34 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
В течение суток умерли 72-летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, 58-летняя женщина, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 68-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 80-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 34 602 случая коронавируса. Скончались 708 человек. За сутки провели 8235 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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