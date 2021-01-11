Иммерсивное искусство: как художник Никита Кожевников и театр «Самое свое» синтезировали случайные звуки и пластику

8 января в Самаре на улице Ленинской, 116 показали перфоманс под названием «Алеа». В нем участвовали Никита Кожевников и театр-лаборатория «Самое свое». Молодой автор отвечал за звуковую и визуальную составляющую, а актеры постарались уловить волны и пропустить услышанное через свое тело.

Для экспериментальной постановки автор использовал собственную инсталляцию — аппарат УШИ-1 (Уловитель шумов иммерсивный). Он распознает электромагнитный шум различных устройств и преобразует их в звук. Манипулируя приборами, например, смартфонами или блоками питания, в поле устройства можно спровоцировать треск, шипение, жужжание.

Перфоманс длился больше 40 минут. Актеры передвигались по сцене, улавливая вибрации аппарата, то ускоряясь, то замедляясь, то доминируя, то отступая назад. Они взаимодействовали между собой касаниями частей тела. Их маски как антенны принимали изменения ритма и частоту. Зритель в этом моменте выступал молчаливым участником, так как тоже имел при себе устройства, способные вызывать звуки. Возможно, кто-то из присутствующих даже не догадывался, какая космическая и таинственная музыка способна рождаться благодаря излучению его смартфона.

По словам Никиты Кожевникова, название «Алеа» – это сокращение от слова «алеаторика» – направления в музыке, в котором случайность формирует композицию. Автор не мог заранее предсказать, какой звук будет извлекаться, так как на это влияет огромное количество факторов, вплоть до качества проводки в здании.

— Аппарат я собрал сам как одну из выпускных работ в Самарской школе авангарда. В первый раз представил его публике на Квартирной триеннале. В первоначальной задумке УШИ-1 представлял собой интерактивную инсталляцию, когда любой желающий мог подносить выбранные предметы и слышать звук. На Неделе современной музыки в галерее Виктория это удалось частично воплотить. Сам вид прибора и его название отсылает к эстетике советских научных приборов с утилитарным дизайном. Словно его нашли в пыли заброшенного НИИ, и забытой разработке, так и не нашедшей применения, дается вторая жизнь. Такая киношная гайдаевская фантазия на тему внешнего облика машины времени, — рассказал sgpress.ru художник.

Автор продолжит дальнейшие эксперименты. Он будет совершенствовать подачу – свет, звук, пространство. В планах сделать перфоманс более тактильным, камерным, осязаемым, более интерактивным. Чтобы достичь наибольшего погружения, грани между исполнителем и наблюдателем будут стерты.

Театр-лаборатория «Самое свое» — труппа независимых актеров и хореографов, которые работают с иммерсивными и сюрреалистическими жанрами. Известны по постановкам «Больно.банально», «Мария Стюарт» и «Превращение».

Никита Кожевников — художник, графический дизайнер, выпускник Самарской школы авангарда, участник Второй квартирной триеннале и фестиваля иллюстрации «Барбазуль».

Иммерсивность — это способ восприятия, другими словами, эффект погружения в иную реальность, который можно наблюдать в кино, театре, в виртуальном мире посредством персонального компьютера.

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