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    Заявление нотариусу можно будет подать через Госуслуги

    11.01.2021

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    Также на портале хотят разрешить подавать заявления об открытии наследства, получать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверять перевод, передавать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверять их подлинность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

    Кроме того, в дальнейшем через портал Госуслуг можно будет обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Также специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры — получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы.

    Фото обложки: pixabay.com

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