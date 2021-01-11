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    Возле «Самара Арены» хотят построить ландшафтный парк с пивным садом

    11.01.2021

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    Это планируют сделать в 2022-2024 годах.

    Около стадиона хотят обустроить ландшафтный парк с биргартеном (пивным садом — особый тип ресторана на свежем воздухе), игровыми, видовыми площадками, веревочным парком и летним кинотеатром. Общественное пространство может появиться на месте леса, сообщает ИА «СОВА».

    Проект строительства должны утвердить в марте этого года, а выставить земли на аукционах собираются в сентябре текущего года. После этого может начаться застройка.

    Фото обложки: ИА «СОВА»

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