Возле «Самара Арены» хотят построить ландшафтный парк с пивным садом

Это планируют сделать в 2022-2024 годах.

Около стадиона хотят обустроить ландшафтный парк с биргартеном (пивным садом — особый тип ресторана на свежем воздухе), игровыми, видовыми площадками, веревочным парком и летним кинотеатром. Общественное пространство может появиться на месте леса, сообщает ИА «СОВА».

Проект строительства должны утвердить в марте этого года, а выставить земли на аукционах собираются в сентябре текущего года. После этого может начаться застройка.

Фото обложки: ИА «СОВА»