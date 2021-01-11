Вакансии недели: требуются медицинский статистик, PR-специалист и менеджер по продажам

В компанию «Информбокс» требуется контекстолог или специалист по настройке контекстной рекламы. Он будет помогать развивать клиентам свой бизнес с помощью инструментов интернет-маркетинга, а именно запускать и сопровождать рекламные кампании в «Яндекс Директ» и Google Ads, настраивать веб-аналитику и на ее основе оценивать эффективность проведенных рекламных кампаний, выдвигать гипотезы для оптимизации и внедрять эти гипотезы, а также настраивать отчетность для клиентов, презентовать результаты работы аккаунту и/или клиенту.
Среди требований — опыт работы специалистом по контекстной рекламе от двух лет; умение пользоваться сервисами «Яндекс.Метрика» и Google Analytics, внимательность, вдумчивость и аккуратность при выполнении задач. Преимуществом будет опыт работы с IT-агентствами.
Зарплата – до 50 тысяч рублей.
В Самарскую городскую больницу № 7 требуется медицинский статистик. В его обязанности будут входить систематизация и обработка учетно-отчетных данных медицинской организации, определение статистических показателей, характеризующих работу организации, инструктаж работников структурных подразделений о правилах ведения учетных форм и составления статистических отчетов, контроль за правильностью ведения и заполнения статистической документации, достоверностью данных годового статистического отчета.
Кроме того, нужно будет составлять годовой статистический отчет о работе организации, оформлять и подавать заявки на приобретение бланков учетно-отчетных статистических форм медицинской документации, подготавливать различные справки на основе данных статистического учета.
Зарплата – от 28 тысяч рублей.
В коллектив «Самарской газеты» требуется опытный, активный и инициативный PR-специалист. Он будет заниматься поиском партнеров, организацией мероприятий, круглых столов, представлять сайт и газету на мероприятиях, а также налаживать внешние коммуникации.
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В Самарский инженерно-технический центр требуется начальник управления инспекционного и входного контроля. Он будет заниматься проведением технических переговоров по вопросам качества инспектируемых МТР, анализом эффективности работы подразделения, развитием и улучшением управляемых бизнес-процессов, проведением коммерческих переговоров с потенциальными заказчикам услуг, организацией процессов заключения договоров, формированием первичных бухгалтерских документов, а также работой по снижению дебиторской задолженности.
Требования: опыт руководящей работы от трех лет в качестве технического руководителя, руководителя службы качества, руководителя технического проекта, знание порядка разработки технических заданий и календарных планов, порядка заключения договоров, ведения деловых переговоров и переписки, умение анализировать большой объем информации, результативно планировать и организовывать работу сотрудников, создавать презентации в PowerPoint.
В «Самарскую газету» ищут менеджера по продажам с опытом работы в данной сфере. В его обязанности будут входить поиск клиентов, продажи на сайт и в газету, ведение базы, составление отчетов, организация процесса производства материалов.
Зарплата – оклад плюс процент с продаж.
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