Вакансии недели: требуются медицинский статистик, PR-специалист и менеджер по продажам

Контекстолог/специалист по настройке контекстной рекламы

В компанию «Информбокс» требуется контекстолог или специалист по настройке контекстной рекламы. Он будет помогать развивать клиентам свой бизнес с помощью инструментов интернет-маркетинга, а именно запускать и сопровождать рекламные кампании в «Яндекс Директ» и Google Ads, настраивать веб-аналитику и на ее основе оценивать эффективность проведенных рекламных кампаний, выдвигать гипотезы для оптимизации и внедрять эти гипотезы, а также настраивать отчетность для клиентов, презентовать результаты работы аккаунту и/или клиенту.

Среди требований — опыт работы специалистом по контекстной рекламе от двух лет; умение пользоваться сервисами «Яндекс.Метрика» и Google Analytics, внимательность, вдумчивость и аккуратность при выполнении задач. Преимуществом будет опыт работы с IT-агентствами.

Зарплата – до 50 тысяч рублей.