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    Главы внутригородских районов будут контролировать уборку снега

    11.01.2021

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    Тема устранения последствий снегопада стала главной сегодня на еженедельном оперативном совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной

    За минувшие дни в Самаре прошел крупный снегопад. Только за одну ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 января, объем выпавших осадков превысил месячную норму на 65 %. 

    Ночью дороги Самары убирали 408 единиц спецтехники. На полигоны вывезли более 11 тысяч тонн снега. Сейчас расчистили подъездные пути ко всем социальным объектам – больницам, школам, детским садам, а также к более 70% остановок. Эту работу завершат до конца дня. По словам и. о. руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина, весь общественный транспорт сегодня без затруднений вышел на линию. 

    Однако серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. Не все из них справились с уборкой дворов и внутриквартальных проездов минувшей ночью. К примеру, только в Ленинском районе по результатам проверок административной комиссией в отношении сразу пяти УК материалы были направлены в прокуратуру.

    – Многие управляющие компании расслабились, и к ним, безусловно, будут приняты меры. Ставлю задачу главам внутригородских районов лично контролировать выход техники и дворников, и в случае выявления нарушений реагировать немедленно, –подчеркнула Елена Лапушкина.

    Отдельно глава города поблагодарила крупные предприятия, которые не только оперативно расчистили свои прилегающие территории, но и предоставили технику в помощь районам.


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