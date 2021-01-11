Главы внутригородских районов будут контролировать уборку снега

Тема устранения последствий снегопада стала главной сегодня на еженедельном оперативном совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.

За минувшие дни в Самаре прошел крупный снегопад. Только за одну ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 января, объем выпавших осадков превысил месячную норму на 65 %.

Ночью дороги Самары убирали 408 единиц спецтехники. На полигоны вывезли более 11 тысяч тонн снега. Сейчас расчистили подъездные пути ко всем социальным объектам – больницам, школам, детским садам, а также к более 70% остановок. Эту работу завершат до конца дня. По словам и. о. руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина, весь общественный транспорт сегодня без затруднений вышел на линию.

Однако серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. Не все из них справились с уборкой дворов и внутриквартальных проездов минувшей ночью. К примеру, только в Ленинском районе по результатам проверок административной комиссией в отношении сразу пяти УК материалы были направлены в прокуратуру.

– Многие управляющие компании расслабились, и к ним, безусловно, будут приняты меры. Ставлю задачу главам внутригородских районов лично контролировать выход техники и дворников, и в случае выявления нарушений реагировать немедленно, –подчеркнула Елена Лапушкина.

Отдельно глава города поблагодарила крупные предприятия, которые не только оперативно расчистили свои прилегающие территории, но и предоставили технику в помощь районам.



