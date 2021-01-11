Сквер Памяти борцам революции благоустроит ООО «Вектор 21»

Компания приведет в порядок общественное пространство, которое находится возле Фабрики-кухни, к сентябрю этого года.

Как ранее писал sgpress.ru, в число работ входят демонтаж старых лестничных сходов, ограждений, обустройство новых лестниц с пандусами, велодорожек, тротуаров, скамеек, урн, а также системы освещения. Кроме того, нужно будет провести санитарную обрезку деревьев, разбить газоны и украсить сквер цветами.

Работы выполнят за 69,9 млн рублей.