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    Сквер Памяти борцам революции благоустроит ООО «Вектор 21»

    11.01.2021

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    Компания приведет в порядок общественное пространство, которое находится возле Фабрики-кухни, к сентябрю этого года.

    Как ранее писал sgpress.ru, в число работ входят демонтаж старых лестничных сходов, ограждений, обустройство новых лестниц с пандусами, велодорожек, тротуаров, скамеек, урн, а также системы освещения. Кроме того, нужно будет провести санитарную обрезку деревьев, разбить газоны и украсить сквер цветами. 

    Работы выполнят за 69,9 млн рублей.

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