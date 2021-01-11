«Олимпийская деревня» на территории «Самара Арены» будет работать до конца этой недели

Зону развлечений закроют в воскресенье, 17 января.

Как ранее писал sgpress.ru, в этом году «Олимпийская деревня» работает с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил. Здесь открыли несколько катков, зоны фан-керлинга, огромного футбольного кикера, горки.

Кроме того, в связи с 60-летием со дня первого полета человека в космос на второй аллее разместили большую музейно-выставочную площадку с арт-объектами космической тематики и интерактивными зонами.

Фото Владимира Пермякова