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    «Олимпийская деревня» на территории «Самара Арены» будет работать до конца этой недели

    11.01.2021

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    Зону развлечений закроют в воскресенье, 17 января.

    Как ранее писал sgpress.ru, в этом году «Олимпийская деревня» работает  с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил. Здесь открыли несколько катков, зоны фан-керлинга, огромного футбольного кикера, горки.

    Кроме того, в связи с 60-летием со дня первого полета человека в космос на второй аллее разместили большую музейно-выставочную площадку с арт-объектами космической тематики  и интерактивными зонами.

    Фото Владимира Пермякова

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