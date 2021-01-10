Количество снегоуборочных машин на улицах города увеличивается

Сегодня, 10 января, глава Самары Елена Лапушкина провела заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. Только за последние сутки количество выпавших осадков составило 65% от месячной нормы. В утренние часы глава города провела объезд территории. В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки.

В приоритетном порядке расчищаются подъездные пути к станциям скорой помощи, медучреждениям, школам, детским садам и другим социальным объектам. Отдельное замечание Елена Лапушкина сделала по очистке остановочных павильонов. Эта работа будет усилена уже в ближайшие часы.

— Завтра начинается рабочая неделя, дети пойдут в школы и детские сады. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы к завтрашнему утру обеспечить комфортное передвижение по городу. Сегодня работаем до конца дня и всю ночь, — поставила задачу подчиненным глава города.

Главы внутригородских районов лично контролируют расчистку внутриквартальных дорог, дворовых территорий силами УК, ТСЖ, ЖСК. Информация об управляющих организациях, не справляющихся с выполнением своих обязанностей, уже сегодня будет направлена в органы прокуратуры.

По поручению главы города департамент экономического развития обратится к руководителям объектов потребительского рынка с просьбой активизировать уборку на прилегающих территориях.

Сегодня на уборке улично-дорожной сети города задействовано 219 единиц техники и 236 сотрудников коммунальных служб. В ночную смену количество техники для ликвидации последствий осадков будет увеличено во всех внутригородских районах. Улично-дорожную сеть планируется убирать 408 единицами специализированной техники, из них 217 самосвалов для вывоза снега на полигоны. Помимо этого, привлекается техника крупных предприятий. За текущие сутки планируется вывезти на полигоны около 11 тысяч тонн снега.

Отдельное внимание Елена Лапушкина уделила организации работ по очистке скатных кровель и ограждению опасных участков. Количество бригад кровельщиков будет увеличено.

Необходимо отметить, что существенным препятствием для работы снегоуборочной техники являются припаркованные в неустановленных местах личные автомобили. В связи с этим администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой убрать свои машины с обочин дорог и придомовых территорий.