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    В области от коронавируса умерли 12 человек

    10.01.2021

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    Андрей Грубин

    10 января в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:

    • 92 в Самаре;
    • 72 в Тольятти;
    • 22 в Кинель-Черкасском районе;
    • 18 в Красноярском районе;
    • 13 ​ в Сызрани;
    • 10 ​ в Волжском районе;
    • 8 в Отрадном;
    • 8 в Елховском районе;
    • 5 в Жигулевске;
    • 4 в Похвистневе;
    • 4 в Чапаевске;
    • 4 в Челно-Вершинском районе;
    • 4​ в Борском районе;
    • 3​ в Безенчукском районе;
    • 2 в Новокуйбышевске;
    • 2 в Октябрьске;
    • 2 в Исаклинском районе;
    • 2 в Шенталинском районе;
    • 1 в Кинеле;
    • 1​ в Богатовском районе;
    • 1 в Кошкинском районе;
    • 1 в Похвистневском районе;
    • 1 в Сергиевском районе.

    240 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 40 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    ​​​​​​​​​​​​Скончались мужчина 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 82 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 68, 81, двое по 90 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
    мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 48 лет.
    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 34 323 случая коронавируса. Умерли 702 человека. За сутки сделано 7740 тестов.

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