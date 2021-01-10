В области от коронавируса умерли 12 человек

10 января в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:
240 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 40 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались мужчина 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 82 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 68, 81, двое по 90 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 48 лет.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 34 323 случая коронавируса. Умерли 702 человека. За сутки сделано 7740 тестов.
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