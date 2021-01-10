В области от коронавируса умерли 12 человек

10 января в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:

92 в Самаре;

72 в Тольятти;

22 в Кинель-Черкасском районе;

18 в Красноярском районе;

13 ​ в Сызрани;

10 ​ в Волжском районе;

8 в Отрадном;

8 в Елховском районе;

5 в Жигулевске;

4 в Похвистневе;

4 в Чапаевске;

4 в Челно-Вершинском районе;

4​ в Борском районе;

3​ в Безенчукском районе;

2 в Новокуйбышевске;

2 в Октябрьске;

2 в Исаклинском районе;

2 в Шенталинском районе;

1 в Кинеле;

1​ в Богатовском районе;

1 в Кошкинском районе;

1 в Похвистневском районе;

1 в Сергиевском районе.

240 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 40 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​Скончались мужчина 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 82 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 68, 81, двое по 90 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 48 лет.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 34 323 случая коронавируса. Умерли 702 человека. За сутки сделано 7740 тестов.