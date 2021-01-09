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    С самарских улиц вывезли более 10 000 тонн снега

    09.01.2021

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    В ночь с 8 на 9 января в городе работала 501 единица техники. Вывезено 10 500 тонн снега. В данный момент работы продолжаются. Задействовано максимальное количество техники и рабочих обслуживающих организаций, сообщает городская администрация.

    В первую очередь очищают подъезды к медучереждениям,  дороги 2 и 3 категорий, участки с маршрутами движения общественного транспорта, остановочные площадки, пешеходные зоны,
    мосты и путепроводы.

    Силами управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и районных служб благоустройства проводятся работы по очистке подходов к подъездам, внутриквартальных и дворовых проездов.

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