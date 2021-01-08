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    Продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

    08.01.2021

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    Светлана Келасьева

    В праздничные дни продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Ежедневные проверки проводятся в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Очередной такой рейд состоялся 8 января. В ходе мониторинга сотрудниками департамента транспорта, компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» и представителями правоохранительных органов выявлен один нарушитель, отказавшийся носить маску.

    — Несмотря на то, что подавляющее большинство пассажиров соблюдают масочный режим, как правило, в каждом рейде мы обнаруживаем одного-двух человек, которые отказываются это делать, — прокомментировал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин. – На этих граждан сотрудники полиции составляют административный протокол по ст. 20.6.1. Такой документ составлен и на выявленного сегодня нарушителя.

    Всего же, по словам Юрия Тапилина, с октября составлено 154 подобных протокола. Часть из них уже направлена в суд, по ним вынесены соответствующие решения — нарушителям масочного режима выписаны штрафы или вынесены предупреждения.

    — В новогодние праздники значительно снизилось количество обращений на нашу горячую линию по поводу несоблюдения пассажирами и сотрудниками предприятия масочного режима, — отметила пресс-секретарь компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. — Все обращения обязательно фиксируются, ни одно из них не остается без внимания. Также хочется отметить, что весь подвижной состав по-прежнему регулярно обрабатывается антисептическими средствами, одобренными Роспотребнадзором. Мы делаем все для безопасности пассажиров.

    Фотографии: Екатерина Елизарова

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