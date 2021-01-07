В городе продолжается расчистка дорог от снега

В Самаре начались умеренные осадки, которые, согласно прогнозам синоптиков, продолжатся до конца текущей недели. Службы благоустройства города и профильный департамент в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети, так что смогли заблаговременно подготовиться к изменению погодных условий.

Сегодня в дневную смену только для уборки дорог местного значения задействовали 151 рабочего и 167 единиц техники, в том числе 29 комбинированных дорожных машин, 31 трактор МТЗ-80, 19 бобкэтов и мультикаров и др. Для отправки снега на полигоны вывели 26 погрузчиков и 36 самосвалов.

В ночную смену группировка сил и средств для ликвидации последствий осадков будет усилена во всех внутригородских районах. Работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров на всю ширину, формированию снежных валов и транспортировке снега на площадки утилизации будут активизированы.

К сегодняшнему дню полигоны с начала сезона пополнили снежные массы до 189 800 тонн. Подчеркнем, что эта работа велась непрерывно и в отсутствие значительных осадков. Так, лишь за минувшие сутки город освободили от внушительной порции снега: вывезли 10 396,1 тонны. Из них 6570,2 тонны из 7 районов города отправило на полигоны муниципальное предприятие «Благоустройство», 3825,9 тонны — организация «Кедр-1», которая несет ответственность за содержание дорог в Самарском и Кировском районах.

Для поддержания стабильно высоких темпов и объемов работ за предыдущие дневную и ночную смены на дорогах Самары в механизированной уборке были заняты 519 спецмашин и 256 сотрудников, которые трудятся вручную. Параллельно организована противогололедная обработка. За 2 смены применили 58,5 тонны «Бионорда» и 38 тонн песчано-соляной смеси.

Напомним, с учетом обращений горожан и изменения погодных условий расход реагентов корректируется. Их перерасхода не допускается. За этим также организован строгий контроль. В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество применяемого «Бионорда» снизилось. Чтобы на автомобильных дорогах и пешеходных зонах не было снежной «каши», упор делается именно на расчистку (механизированную и ручную).

Поскольку в грядущую ночь осадки не прекратятся, будет выполняться основной объем работ по борьбе со снежными заносами, коммунальщики просят автомобилистов не оставлять свои машины на обочинах дорог, в том числе внутриквартальных и дворовых, а также у контейнерных площадок. Сегодня и в ближайшие дни рекомендуется по возможности не использовать личный транспорт и совершать поездки только в случае крайней необходимости.