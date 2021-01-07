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    В Самаре пройдет экспериментальный перфоманс, где синтезируются случайные звуки и пластика

    07.01.2021

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    При помощи аппарата «УШИ-1» (Уловитель шумов иммерсивный), который улавливает электромагнитный шум различных устройств, актрисы театра-лаборатории «Самое свое» исследуют звуковое ДНК привычных вещей через тело.

    УШИ-1 (Уловитель шумов иммерсивный) — инсталляция художника Никиты Кожевникова. При помощи звукоснимателя прибор преобразует «сердцебиение» техники в звук. Манипулируя различными электроприборами, в поле устройства можно услышать треск, шипение, жужжание. Это может быть смартфон, блок питания, ноубтук и т.п.

    Театр-лаборатория «Самое свое» — труппа независимых актеров и хореографов, которые работают с иммерсивными и сюрреалистическими жанрами. Известны по постановкам «Больно.банально», «Мария Стюарт» и «Превращение».

    Никита Кожевников — художник, графический дизайнер, выпускник Самарской школы авангарда, участник Второй квартирной триеннале и фестиваля иллюстрации «Барбазуль».

    8 января в 19:00 / Самара, ул. Ленинская, 116

    9 января в 19:00 / Тольятти, ул. Голосова, 20 (Творческий центр «Начало»)

    Вход свободный 18+, но по предварительной регистрации:

    8 января в Самаре https://mestnye-smr.timepad.ru/event/1520506/ 

    9 января в Тольятти https://mestnye-smr.timepad.ru/event/1520540/ 

    При поддержке Лаборатории кураторских практик «Медиатор»

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