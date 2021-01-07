В Самаре пройдет экспериментальный перфоманс, где синтезируются случайные звуки и пластика

При помощи аппарата «УШИ-1» (Уловитель шумов иммерсивный), который улавливает электромагнитный шум различных устройств, актрисы театра-лаборатории «Самое свое» исследуют звуковое ДНК привычных вещей через тело.

УШИ-1 (Уловитель шумов иммерсивный) — инсталляция художника Никиты Кожевникова. При помощи звукоснимателя прибор преобразует «сердцебиение» техники в звук. Манипулируя различными электроприборами, в поле устройства можно услышать треск, шипение, жужжание. Это может быть смартфон, блок питания, ноубтук и т.п.

Театр-лаборатория «Самое свое» — труппа независимых актеров и хореографов, которые работают с иммерсивными и сюрреалистическими жанрами. Известны по постановкам «Больно.банально», «Мария Стюарт» и «Превращение».

Никита Кожевников — художник, графический дизайнер, выпускник Самарской школы авангарда, участник Второй квартирной триеннале и фестиваля иллюстрации «Барбазуль».

8 января в 19:00 / Самара, ул. Ленинская, 116

9 января в 19:00 / Тольятти, ул. Голосова, 20 (Творческий центр «Начало»)

Вход свободный 18+, но по предварительной регистрации:

8 января в Самаре https://mestnye-smr.timepad.ru/event/1520506/

9 января в Тольятти https://mestnye-smr.timepad.ru/event/1520540/

При поддержке Лаборатории кураторских практик «Медиатор»