Рогозин рассказал о ходе работ над ракетой «Союз-5»

Сейчас на РКЦ «Прогресс» занимаются сборкой деталей корпуса двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5».

— Изготовлены межбаковые отсеки для испытательных образцов ракеты. Всего их — пять колец диаметром 4,1 м. Силовая часть полностью готова, скоро начнем монтаж кронштейнов под приборы и фиксаторов кабелей, — написал в «Фейсбуке» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Также сотрудники завода начали варить испытательный образец бака окислителя первой ступени ракеты. В дальнейшем в ней установят самый мощный двигатель РД-171МВ, уже проходящий испытания.

Запуск ракеты планируется в 2023 году с Байконура или с плавучего космодрома «Морской старт». «Союз-5» будут запускать в автоматическом режиме, то есть без участия людей. Грузоподъемность ракеты составит 17 тонн.

— Это будет красивая машина, демонстрирующая новый этап развития отечественной ракетно-космической отрасли, — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Фото: Arianespace/»Роскосмос»