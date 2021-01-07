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    Рогозин рассказал о ходе работ над ракетой «Союз-5»

    07.01.2021

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    Сейчас на РКЦ «Прогресс» занимаются сборкой деталей корпуса двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5».

    — Изготовлены межбаковые отсеки для испытательных образцов ракеты. Всего их — пять колец диаметром 4,1 м. Силовая часть полностью готова, скоро начнем монтаж кронштейнов под приборы и фиксаторов кабелей, — написал в «Фейсбуке» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

    Также сотрудники завода начали варить испытательный образец бака окислителя первой ступени ракеты. В дальнейшем в ней установят самый мощный двигатель РД-171МВ, уже проходящий испытания.

    Запуск ракеты планируется в 2023 году с Байконура или с плавучего космодрома «Морской старт». «Союз-5» будут запускать в автоматическом режиме, то есть без участия людей. Грузоподъемность ракеты составит 17 тонн.

    — Это будет красивая машина, демонстрирующая новый этап развития отечественной ракетно-космической отрасли, — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

    Фото: Arianespace/»Роскосмос»

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