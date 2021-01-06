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    От коронавируса в области скончались 8 человек

    06.01.2021

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    6 января в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции:

    — 103 в Самаре;
    — 93 в Тольятти;
    — 14 в Приволжском районе;
    — 12 в Кинель-Черкасском районе;
    — 11 в Чапаевске;
    — 10 в Елховском районе;
    — 10 в Сызрани;
    — 8 в Новокуйбышевске;
    — 6 в Октябрьске;
    — 6 в Хворостянском районе;
    — 6 в Челно-Вершинском районе;
    — 5 в Пестравском районе;
    — 2 в Безенчукском районе;
    — 2 в Кошкинском районе;
    — 2 в Исаклинском районе;
    — 1 в Кинеле.

    257 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 34 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Умерли мужчина 60 лет; женщина 87 лет; женщины 59, 80 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
    мужчина 66 лет, женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

    За сутки проведено 6904 тестов.

    Всего в области с начала пандемии скончались 660 человек.

    ТЭГИ:

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