От коронавируса в области скончались 8 человек

6 января в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции:

— 103 в Самаре;

— 93 в Тольятти;

— 14 в Приволжском районе;

— 12 в Кинель-Черкасском районе;

— 11 в Чапаевске;

— 10 в Елховском районе;

— 10 в Сызрани;

— 8 в Новокуйбышевске;

— 6 в Октябрьске;

— 6 в Хворостянском районе;

— 6 в Челно-Вершинском районе;

— 5 в Пестравском районе;

— 2 в Безенчукском районе;

— 2 в Кошкинском районе;

— 2 в Исаклинском районе;

— 1 в Кинеле.

257 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 34 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Умерли мужчина 60 лет; женщина 87 лет; женщины 59, 80 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчина 66 лет, женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

За сутки проведено 6904 тестов.

Всего в области с начала пандемии скончались 660 человек.