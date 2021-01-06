От коронавируса в области скончались 8 человек

6 января в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции:
— 103 в Самаре;
— 93 в Тольятти;
— 14 в Приволжском районе;
— 12 в Кинель-Черкасском районе;
— 11 в Чапаевске;
— 10 в Елховском районе;
— 10 в Сызрани;
— 8 в Новокуйбышевске;
— 6 в Октябрьске;
— 6 в Хворостянском районе;
— 6 в Челно-Вершинском районе;
— 5 в Пестравском районе;
— 2 в Безенчукском районе;
— 2 в Кошкинском районе;
— 2 в Исаклинском районе;
— 1 в Кинеле.
257 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 34 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Умерли мужчина 60 лет; женщина 87 лет; женщины 59, 80 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 66 лет, женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
За сутки проведено 6904 тестов.
Всего в области с начала пандемии скончались 660 человек.
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