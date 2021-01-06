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    Опубликована концепция застройки территории возле «Самара Арены»

    06.01.2021

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    На территории у стадиона «Самара Арена» могут появиться развлекательные и спортивные объекты, многоэтажные жилые дома и торгово-развлекательный центр. На сайте регионального министерства строительства опубликовали идеи, предложенные участниками открытого международного конкурса концепций. В нем участвовали 76 компаний, которые прислали 27 заявок.

    Вариант застройки одной из зон

    На территории в 32 гектара предлагают разместить ландшафтный парк, вдоль Московского шоссе расположить жилые дома, ближе к стадиону построить спортивные школы, фитнес-центр и теннисный центр, центр пляжных видов спорта, батутный центр, картинг, ипподром, ТТУ.

    Также могут появиться реабилитационный и медицинский центр, школа для одаренных детей, детский тематический парк, концертно-спортивный комплекс и ТРЦ.

    Полная концепция развития территории опубликована на сайте министерства строительства.

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