Опубликована концепция застройки территории возле «Самара Арены»

На территории у стадиона «Самара Арена» могут появиться развлекательные и спортивные объекты, многоэтажные жилые дома и торгово-развлекательный центр. На сайте регионального министерства строительства опубликовали идеи, предложенные участниками открытого международного конкурса концепций. В нем участвовали 76 компаний, которые прислали 27 заявок.

Вариант застройки одной из зон

На территории в 32 гектара предлагают разместить ландшафтный парк, вдоль Московского шоссе расположить жилые дома, ближе к стадиону построить спортивные школы, фитнес-центр и теннисный центр, центр пляжных видов спорта, батутный центр, картинг, ипподром, ТТУ.

Также могут появиться реабилитационный и медицинский центр, школа для одаренных детей, детский тематический парк, концертно-спортивный комплекс и ТРЦ.

Полная концепция развития территории опубликована на сайте министерства строительства.