В рождественские праздники общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня

6 и 7 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Такой режим выбран, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. Он относится как к работе муниципального транспорта, так и маршрутных такси.

Рекомендуем верующим поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая все требования по самоизоляции. Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Начало трансляции в 23.00 по московскому времени.

Берегите здоровье свое и окружающих!