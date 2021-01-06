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    В рождественские праздники общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня

    06.01.2021

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    Андрей Грубин

    6 и 7 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Такой режим выбран, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. Он относится как к работе муниципального транспорта, так и маршрутных такси.

    Рекомендуем верующим поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая все требования по самоизоляции. Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Начало трансляции в 23.00 по московскому времени.

    Берегите здоровье свое и окружающих!

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