В городе продолжаются рейды по торговым центрам и объектам потребрынка

Районные администрации совместно с сотрудниками полиции проверяют работу предпринимателей, а также информируют жителей старше 65 лет о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

По сообщению пресс-службы администрации Самары, в одном из торговых центров города на проспекте Кирова обслуживание посетителей на территории фуд-кортов организовано по новой схеме. Теперь заказ принимается только на местах, с использованием электронного меню. Отдельные посадочные зоны для каждого арендатора фуд-корта располагаются таким образом, чтобы обеспечить расстояние между зонами не менее 1,5 метров. Готовый заказ посетитель может забрать на специально оборудованном столе для выдачи заказов. Эти меры позволяют сократить контакты между людьми.

В кинотеатрах посетители рассаживаются в зале через одно посадочное место, чтобы расстояние между сидящими составляло не менее одного метра. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.

За несоблюдение правил безопасности предпринимателям может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

– В Кировском районе с марта 2020 года в отношении предприятий-нарушителей составлено более 250 материалов. Тем не менее стоит отметить положительную динамику – предприниматели чаще осознают уровень ответственности за жизнь и здоровье не только своих сотрудников, но и клиентов. Самарцы также без напоминаний используют средства индивидуальной защиты, — сказал начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Кировского района Геннадий Федосеев.

За соблюдением мер безопасности предпринимателями следит и дирекция торгового центра.

По словам помощника администратора торгового центра в Кировском районе Ксении Надиной, служба охраны на входе предупреждает несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей и пожилых граждан о необходимости следовать рекомендованным правилам безопасности в период действия ограничительных мер.

Особое внимание соблюдению мер безопасности стоит уделить пожилым гражданам. В период распространения коронавирусной инфекции и острых респираторных заболеваний они находятся в группе риска. Им рекомендовано ограничить посещение общественных мест, магазинов, аптек, реже пользоваться общественным транспортом. Жители города старше 65 лет могут обращаться к членам семьи, соцработникам или волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств, оплаты коммунальных услуг.

Рейды по объектам потребрынка и предприятиям будут продолжены до полного снятия ограничительных мер.