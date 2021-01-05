В области умерли шесть больных с коронавирусом

За минувшие сутки в Самарской области выявили 294 случая заболевания коронавирусом. Из них:

107 – в Самаре;

84 – в Тольятти;

15 – в Сызрани;

13 – в Кинеле;

10 – в Кинельском районе;

9 – в Красноармейском районе;

7 – в Красноярском районе;

6 – в Пестравском районе;

5 – в Приволжском районе;

5 – в Жигулевске;

4 – в Шигонском районе;

4 – в Чапаевске;

4 – в Октябрьске;

3 – в Хворостянском районе;

3 – в Кинель-Черкасском районе;

2 – в Отрадном;

2 – в Безенчукском районе;

2 – в Исаклинском районе;

2 – в Нефтегорском районе;

1 – в Новокуйбышевске;

1 – в Большеглушицком районе;

1 – в Волжском районе;

1 – в Похвистневском районе;

1 – в Сергиевском районе;

1 – в Сызранском районе;

1 – в Алексеевском районе.

242 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 52 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировали 32897 случаев коронавируса.

Скончались 652 человека, в том числе 59-летняя женщина, 66-летний мужчина, женщины 67, 68, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 59-летняя женщина, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

За сутки провели 7280 тестов.

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