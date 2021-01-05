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    В области умерли шесть больных с коронавирусом

    05.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 294 случая заболевания коронавирусом. Из них:

    • 107 – в Самаре;
    • 84 – в Тольятти;
    • 15 – в Сызрани;
    • 13 – в Кинеле;
    • 10 – в Кинельском районе;
    • 9 – в Красноармейском районе;
    • 7 – в Красноярском районе;
    • 6 – в Пестравском районе;
    • 5 – в Приволжском районе;
    • 5 – в Жигулевске;
    • 4 – в Шигонском районе;
    • 4 – в Чапаевске;
    • 4 – в Октябрьске;
    • 3 – в Хворостянском районе;
    • 3 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 2 – в Отрадном;
    • 2 – в Безенчукском районе;
    • 2 – в Исаклинском районе;
    • 2 – в Нефтегорском районе;
    • 1 – в Новокуйбышевске;
    • 1 – в Большеглушицком районе;
    • 1 – в Волжском районе;
    • 1 – в Похвистневском районе;
    • 1 – в Сергиевском районе;
    • 1 – в Сызранском районе;
    • 1 – в Алексеевском районе.

    242 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 52 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе зафиксировали 32897 случаев коронавируса. 

    Скончались 652 человека, в том числе 59-летняя женщина, 66-летний мужчина, женщины 67, 68, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 59-летняя женщина, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

    За сутки провели 7280 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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