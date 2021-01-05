В области умерли шесть больных с коронавирусом

За минувшие сутки в Самарской области выявили 294 случая заболевания коронавирусом. Из них:
242 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 52 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировали 32897 случаев коронавируса.
Скончались 652 человека, в том числе 59-летняя женщина, 66-летний мужчина, женщины 67, 68, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 59-летняя женщина, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
За сутки провели 7280 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев