Почти четыре тысячи жителей области сделали прививки от коронавируса

В понедельник, 4 января, состоялось заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

Вначале руководитель управления Роспотребназора по Самарской области Светлана Архипова рассказала о статистике по заболевшим инфекцией. По данным на понедельник, 4 января, выявили 298 случаев заболевания коронавирусом. Суточный темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями снизился и составил 0,9%. С 1 сентября 2020 года количество заболевших на 100 тысяч населения в области составляет 757,08.

Вместе с этим снизилась заболеваемость ОРВИ – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%, а в сравнении с предыдущей неделей 2020 года – на 29,8%. Совокупная заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 30,8%.

В ковид-госпиталях лечатся 4,5 тысячи человек с коронавирусом и подозрением на него. На амбулаторном лечении находятся более 17 тысяч человек. На сегодняшний день свободно около 34% коечного фонда.

Прививки от коронавируса сделали 3922 человека. К концу праздничной недели ожидается очередное поступление вакцины. На это направили 60 млн из регионального бюджета и 185,6 млн из федерального. Продолжает работать горячая линия, отмечается некоторое снижение количества звонков. Стационары, поликлиники и скорая помощь работают по прежним графикам.

Также работает региональный волонтерский штаб. Звонки принимают 60 человек. Дополнительно добровольцы подключаются к доставке продуктов по заявкам. За праздничные дни поступило 71 обращение, из них 12 – на доставку, остальным звонившим требовалась консультация.

Александр Фетисов поручил главам муниципалитетов максимально усилить просветительскую работу относительно необходимости соблюдения ограничений среди населения в предстоящую неделю, а также тщательней контролировать соблюдение мер безопасности в торговых центрах и на фуд-кортах.

Также на заседании рассмотрели вопрос организации безопасности рождественских служб в храмах. По словам Александра Фетисова, учитывая опыт предыдущих лет, невозможно точно спрогнозировать число прихожан, которые придут в храмы в Рождество. В связи с этим было решено организовать разъяснительную работу в том числе со служителями церкви о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на снижение риска заболевания коронавирусом: пресекать скопление людей, обеспечивать дистанцирование, соблюдение масочного режима, не допускать в храм самих служителей, у которых выявлены признаки заболевания, поддерживать чистоту в храмах.

Для этого региональный Роспотребнадзор направил в Самарскую митрополию методические рекомендации и предписания об усилении мер по предотвращению распространения коронавируса.

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