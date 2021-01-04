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    В области умерли пять больных с коронавирусом

    04.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 298 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 117 – в Тольятти;
    • 82 – в Самаре;
    • 24 – в Сызрани;
    • 16 – в Красноярском районе;
    • 14 – в Отрадном;
    • 6 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 4 – в Исаклинском районе;
    • 4 – в Алексеевском районе;
    • 4 – в Пестравском районе;
    • 4 – в Нефтегорском районе;
    • 3 – в Сергиевском районе;
    • 2 – в Кинеле;
    • 2 – в Волжском районе;
    • 1 – в Новокуйбышевске;
    • 1 – в Приволжском районе;
    • 1  – в Большеглушицком районе;
    • 1 – в Богатовском районе;
    • 1 – в Елховском районе;
    • 1 – в Похвистневском районе;
    • 1 – в Жигулевске;
    • 1 – в Хворостянском районе;
    • 1 – в Челно-Вершинском районе;
    • 1 – в Шигонском районе;
    • 1 – в Чапаевске;
    • 1 – в Кинельском районе;
    • 1 – в Клявлинском районе;
    • 1 – в Кошкинском районе;
    • 1 – в Камышлинском районе;
    • 1 – в Большечерниговском районе.

    256 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе зафиксировали 32603 случаев коронавируса. 

    Скончались 646 человек, в том числе мужчины 73, 74 лет, женщины 66, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 66-летний мужчина, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

    За сутки провели 7401 тест.

    Фото обложки: pixabay.com

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