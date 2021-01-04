В области умерли пять больных с коронавирусом

За минувшие сутки в Самарской области выявили 298 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
- 117 – в Тольятти;
- 82 – в Самаре;
- 24 – в Сызрани;
- 16 – в Красноярском районе;
- 14 – в Отрадном;
- 6 – в Кинель-Черкасском районе;
- 4 – в Исаклинском районе;
- 4 – в Алексеевском районе;
- 4 – в Пестравском районе;
- 4 – в Нефтегорском районе;
- 3 – в Сергиевском районе;
- 2 – в Кинеле;
- 2 – в Волжском районе;
- 1 – в Новокуйбышевске;
- 1 – в Приволжском районе;
- 1 – в Большеглушицком районе;
- 1 – в Богатовском районе;
- 1 – в Елховском районе;
- 1 – в Похвистневском районе;
- 1 – в Жигулевске;
- 1 – в Хворостянском районе;
- 1 – в Челно-Вершинском районе;
- 1 – в Шигонском районе;
- 1 – в Чапаевске;
- 1 – в Кинельском районе;
- 1 – в Клявлинском районе;
- 1 – в Кошкинском районе;
- 1 – в Камышлинском районе;
- 1 – в Большечерниговском районе.
256 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировали 32603 случаев коронавируса.
Скончались 646 человек, в том числе мужчины 73, 74 лет, женщины 66, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 66-летний мужчина, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
За сутки провели 7401 тест.
Фото обложки: pixabay.com
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