В области умерли пять больных с коронавирусом



За минувшие сутки в Самарской области выявили 298 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

117 – в Тольятти;

82 – в Самаре;

24 – в Сызрани;

16 – в Красноярском районе;

14 – в Отрадном;

6 – в Кинель-Черкасском районе;

4 – в Исаклинском районе;

4 – в Алексеевском районе;

4 – в Пестравском районе;

4 – в Нефтегорском районе;

3 – в Сергиевском районе;

2 – в Кинеле;

2 – в Волжском районе;

1 – в Новокуйбышевске;

1 – в Приволжском районе;

1 – в Большеглушицком районе;

1 – в Богатовском районе;

1 – в Елховском районе;

1 – в Похвистневском районе;

1 – в Жигулевске;

1 – в Хворостянском районе;

1 – в Челно-Вершинском районе;

1 – в Шигонском районе;

1 – в Чапаевске;

1 – в Кинельском районе;

1 – в Клявлинском районе;

1 – в Кошкинском районе;

1 – в Камышлинском районе;

1 – в Большечерниговском районе.

256 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировали 32603 случаев коронавируса.

Скончались 646 человек, в том числе мужчины 73, 74 лет, женщины 66, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 66-летний мужчина, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

За сутки провели 7401 тест.

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