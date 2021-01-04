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    На Рождество в области пройдет небольшой снег

    04.01.2021

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    Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде на предстоящие дни.

    В ночь на вторник, 5 января, ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -4 до -9 градусов, днем – от — 1 до -6 градусов.

    В ночь на среду, 6 января, будет облачно с прояснениями. Местами ожидается  небольшой снег. Температура воздуха составит -8…-13 градусов, местами ожидается до -18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов.

    В ночь на четверг, 7 января, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -8…-13 градусов, местами до -18 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами возможен  умеренный снег. Температура воздуха составит -5…-10 градусов.


    Фото обложки: pixabay.com

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