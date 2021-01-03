Продолжается дезинфекция мест общего пользования в домах

Санитарную обработку в многоквартирных домах проводят регулярно: и в будни, и в праздничные, и выходные дни. Эти меры способствуют снижению риска распространения коронавирусной инфекции. За работу отвечают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ТСН. Контролируют периодичность и качество дезинфекции районные администрации.

Например, в Промышленном районе санитарной обработке подлежат около 4500 подъездов. Контактные поверхности — все, до чего могут дотрагиваться жильцы — обрызгивают хлоросодержащими средствами. Препараты одобрены Роспотребнадзором.

Сегодня специалист, привлеченный обслуживающей организацией ООО «Техсервис-ТО, проводил дезинфекцию в домах, которые расположены в границах улиц Вольской, Ново-Вокзальной и Свободы. Он обработал дверные ручки, перила, поручни, почтовые ящики, кнопки домофона и вызова лифтов, пространство у мусоропровода.

— В сложившейся эпидемиологической обстановке такая обработка необходима, — отметила председатель ТСЖ на улице Свободы, 92 Ольга Филиппенко. — В подъездах всегда чисто, жители довольны. Для нас дезинфекция не повлекла дополнительных расходов. Она входит в перечень услуг, предоставляемых обслуживающей компанией.

Как рассказал начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Промышленного района Виктор Рыжков, за несвоевременную или некачественную санитарную обработку мест общего пользования управляющие организации могут привлечь к административной ответственности. С апреля 2020 года местные власти, выявляя недостатки, уже составили 31 материал, который передан на рассмотрение в управление гражданской защиты городской администрации.

Фото Владимира Пермякова