За сутки в области умерли 12 больных коронавирусом

3 января в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

131 в Тольятти;

92 в Самаре;

15 в Сызрани;

8 в Новокуйбышевске;

8 в Отрадном;

7 в Красноярском районе;

6 в Хворостянском районе;

5 в Волжском районе;

4 в Кинель-Черкасском районе;

4 в Красноармейском районе;

3 в Кинельском районе;

2 в Богатовском районе;

2 в Пестравском районе;

1 в Безенчукском районе;

1 в Большеглушицком районе;

1 в Большечерниговском районе;

1 в Жигулевске;

1 в Исаклинском районе;

1 в Кинеле;

1 в Клявлинском районе;

1 в Кошкинском районе;

1 в Похвистневе;

1 в Похвистневском районе;

1 в Ставропольском районе;

1 в Челно-Вершинском районе;

1 в Чапаевске;

1 в Шигонском районе.

249 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 52 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

За сутки умерли женщины 68, 83, 87 лет, мужчины 57, 63, 70, 72, 77, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 32 305 случаев коронавируса. Скончались 641 человек. За сутки сделано 5199 тестов.