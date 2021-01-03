За сутки в области умерли 12 больных коронавирусом

3 января в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:
249 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 52 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
За сутки умерли женщины 68, 83, 87 лет, мужчины 57, 63, 70, 72, 77, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 32 305 случаев коронавируса. Скончались 641 человек. За сутки сделано 5199 тестов.
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев