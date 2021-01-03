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    За сутки в области умерли 12 больных коронавирусом

    03.01.2021

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    Андрей Грубин

    3 января в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

    • 131 в Тольятти;
    • 92 в Самаре;
    • 15 в Сызрани;
    • 8 в Новокуйбышевске;
    • 8 в Отрадном;
    • 7 в Красноярском районе;
    • 6 в Хворостянском районе;
    • 5 в Волжском районе;
    • 4 в Кинель-Черкасском районе;
    • 4 в Красноармейском районе;
    • 3 в Кинельском районе;
    • 2 в Богатовском районе;
    • 2 в Пестравском районе;
    • 1 в Безенчукском районе;
    • 1 в Большеглушицком районе;
    • 1 в Большечерниговском районе;
    • 1 в Жигулевске;
    • 1 в Исаклинском районе;
    • 1 в Кинеле;
    • 1 в Клявлинском районе;
    • 1 в Кошкинском районе;
    • 1 в Похвистневе;
    • 1 в Похвистневском районе;
    • 1 в Ставропольском районе;
    • 1 в Челно-Вершинском районе;
    • 1 в Чапаевске;
    • 1 в Шигонском районе.

    249 человек обследовано с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», 52 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    За сутки умерли женщины 68, 83, 87 лет, мужчины 57, 63, 70, 72, 77, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 32 305 случаев коронавируса. Скончались 641 человек. За сутки сделано 5199 тестов.

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