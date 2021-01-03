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    В Тольятти реконструируют бой времен Гражданской войны

    03.01.2021

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    Андрей Грубин

    В парке истории техники имени Сахарова в Тольятти во вторник, 5 января, пройдут традиционные «Рождественские маневры». Жителей и гостей ждут концерт местных коллективов, лазер-таг для взрослых и детей, новогодние викторины и конкурсы, хоккей на метлах, танковый биатлон и многое другое.

    Гвоздем программы станет фестиваль военно-исторической реконструкции «Зимний бой — 100 лет назад». Энтузиасты в униформе солдат и офицеров противостоящих сторон воссоздадут события Гражданской войны 5 января 1920 года — отступление Белой армии на юг. Начало — в 13:00.

    При посещении мероприятия необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях надевать маски.

    vk.com/tehmuseum
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