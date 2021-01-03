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    Скончался академик Владимир Чижухин

    03.01.2021

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    Андрей Грубин

    В Самаре после болезни на 82-м году жизни умер известный ученый, академик Российской академии космонавтики Владимир Чижухин.

    Он работал в космической отрасли с 1963 года. Будучи выпускником Казанского авиационного института, попал по распределению в филиал ОКБ1 в Куйбышев, где трудился над лунным проектом Н1, а также над выпуском на будущем «Прогрессе» спутников ДЗЗ.

    Позже Чижухин отвечал за экспортный и технологический контроль космической системы «Энергия-Буран». Досконально изучил работу практически всех 1300 предприятий Советского Союза, участвовавших в этом проекте. В его биографии — и работа с РН «Зенит», и с двигателем НК-33.

    Фото: ssau.ru

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