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    Территорию вокруг стадиона будут убирать за 334 млн рублей

    03.01.2021

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    Андрей Грубин

    Компания «Самара Арена» объявила конкурс на уборку и содержание территорий вокруг стадиона. Цена вопроса — 334 млн рублей. Контракт заключается на два года — до 31 декабря 2022 года.

    Победителю предстоит заниматься уборкой территории, комплексным техническим обслуживанием инженерных систем, оборудования, контролировать их состояние. При необходимости выполнять плановый или аварийный ремонт, следить за отделкой конструкций и оснащения сооружений, менять тротуарную плитку, восстанавливать асфальтовое покрытие, проводить монтажные работы.

    Кроме того, в техзадании прописано нововведение, связанное с эпидемиологической ситуацией — круглогодичное проведение влажной и сухой уборки, дезинфекция пространств. А также уход за деревьями, кустарниками и другими насаждениями.

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