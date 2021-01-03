Территорию вокруг стадиона будут убирать за 334 млн рублей

Компания «Самара Арена» объявила конкурс на уборку и содержание территорий вокруг стадиона. Цена вопроса — 334 млн рублей. Контракт заключается на два года — до 31 декабря 2022 года.

Победителю предстоит заниматься уборкой территории, комплексным техническим обслуживанием инженерных систем, оборудования, контролировать их состояние. При необходимости выполнять плановый или аварийный ремонт, следить за отделкой конструкций и оснащения сооружений, менять тротуарную плитку, восстанавливать асфальтовое покрытие, проводить монтажные работы.

Кроме того, в техзадании прописано нововведение, связанное с эпидемиологической ситуацией — круглогодичное проведение влажной и сухой уборки, дезинфекция пространств. А также уход за деревьями, кустарниками и другими насаждениями.