Основатель «Клуба Аналоговой Фотографии»: Пленка не умрет никогда!

В новогодние праздники вспоминаем наши лучшие материалы за 2020 год. Филипп Елистратов рассказал, почему людям до сих пор интересно проявлять снимки.

Когда слышишь слово «пленка», в голове рождаются теплые воспоминания из детства, где дедушка фотографировал всех на «Зенит» или «Киев», а через много лет мама на каждый праздник доставала мыльницу и щелкала всю семью, получая снимки с красными глазами. Да что там говорить: у многих из нас на антресолях до сих пор лежат пленочные камеры. И, кажется, сейчас лучший момент для того, чтобы вернуть их к жизни…

Основатель «Клуба Аналоговой Фотографии» Филипп Елистратов рассказал, как объединяет любовь к пленке и почему нужно проявлять снимки самостоятельно.

Камера за 300 рублей, пинхол и фотошкола

Я заинтересовался фотографией в 2008 году: увидел буклеты Lomography, они шли вместе с фотоаппаратом Holga. Их упаковки и камеры всегда были яркими, на молодежь это производило впечатление. У меня не было денег, я хотел купить отечественный аналог — «Смену». Продавец в «Самарской луке» отговорил меня и посоветовал брать «Зенит» — так он у меня появился за 300 рублей. Я нырнул в съемку с головой: на пленку тратилось все, что можно было потратить, начал экспериментировать. Влюбился в пинхол, в 2009 году стал сам конструировать камеры без объектива. Их можно сделать даже из пивной банки. На фотоаппарат же кадры получались лишь благодаря удаче, с технической стороны я не знал почти ничего.

Тогда я решил идти в фотошколу Бориса Агузарова — у него были курсы по пленочной фотографии, где он учил и фотографировать, и проявлять. «Цифра» тогда захватила рынок, а для пленочной фотографии наступил упадок. Производители пленки закрывали заводы, спроса не было, достать ее было очень трудно. В 2009 году я ездил на завод Tasma в Казани и привез 60 метров пленки, потому что больше ее достать было негде. Сейчас они продают пленку только оптом, но мы объединяемся, заказываем и фотографируем на нее и сегодня, потому что пленка действительно хорошая.

С чего начался КАФ

На шесть лет я погрузился в работу оператора на телевидении и на два с половиной года бросил фотографию — казалось, что ничего хорошего не снимаю. В январе 2016 мне пришла идея создания «Клуба Аналоговой Фотографии»: я был владельцем тату-салона, были средства и время. Первой мыслью было сделать дарк-рум в своей ванной, но печатать пять часов в скрюченном положении и потом еще убирать за собой не хотелось. Закупка реактивов тоже была проблемой: оптом дешевле, но если ты один, то срок годности закончится быстрее, чем ты их израсходуешь.

Тогда я придумал написать о создании клуба объявление в соцсети: на него откликнулось около 30 человек, среди них были даже семейные, взрослые люди. Мы встретились, обсудили что нам нужно, но начались разногласия на почве юридических и финансовых вопросов, многие отсеялись. В итоге с теми, кто остался, мы сняли помещение на втором этаже «Арт-Лофта» — тогда они только открылись и разгребли первый и второй этажи от мусора.

Нас было пятеро, мы скинулись по 3000 рублей, я закупил в Москве 80 метров пленки AGFA, 300 метров просроченной «Свемы» и немного химии. Люди приносили ненужные «Зениты», кто-то подарил фотоувеличитель, которым мы до сих пор пользуемся. В прошлом году мне позвонила знакомая и попросила комментарий для радио на День фотографа. Я сказал пару фраз, буквально на минуту, а какой-то мужчина из Сызрани услышал, связался с нами, и предложи отдать кучу химии. Видимо, раньше он служил в Вооруженных силах, весь гараж у него был завален консервами с фотографическими реактивами — они использовались для аэрофотосъемки и разведки. Тогда мы целый багажник забили, и теперь у нас фиксажа на всю жизнь.





Переезды и новая лаборатория

Открывались мы не ради просветительства: нам просто нужна была своя мастерская, где можно заниматься проявкой. Стали печатать, провели мастер-класс по пинхолу. Но в том помещении нам так и не удалось сделать абсолютную темноту, необходимую для лаборатории.

После нескольких мастер-классов для фотоклуба «Контраст» мы подружились с ними и решили расширяться вместе. Арендовали помещение с двумя комнатами все в том же «Арт-Лофте», построили убогую лабораторию — мы называли ее «бомжатский домик». В большой комнате проходили лекции и мастер-классы фотоклуба. Это было странное место, где все было плохо организовано, не было водопровода, и заниматься фотографией там не хотелось. Спустя год «Контраст» съехал, а за помещение нужно было платить 15500 рублей. Мы пытались выживать, но участников клуба стало еще меньше, встал вопрос закрытия или переезда в комнату поменьше.

После рассмотрения предложений аренды в ближайших окрестностях и в гаражных массивах мы все-таки решили оставаться в «Доме 77», но переехать на второй этаж, где находимся до сегодняшнего дня. Здесь была куча мусора и упадническое состояние. Но для нас главным было наличие водопровода. Сначала снимали только одну комнату, теперь арендуем помещение полностью. Мы построили раковину, сухую и мокрую зону, мощный стол для печати, прикрученный к полу, чтобы не вибрировал. Новая лаборатория вновь объединила нас всех, к нам пришли новые люди, мы стали часто собираться.





Пандемия, ютуб и планы на будущее

Во время пандемии арендодатель сделал нам скидку на три месяца, а платеж в общую казну клуба мы снизили до минимального. В клубе сейчас почти 20 человек, поэтому проблем не было. Из-за режима самоизоляции приняли решение сделать свой ютуб-канал, и это стало новой вехой для нас. Подписчиков пока мало, но отклик и благодарность людей колоссальные.

Сейчас у нас есть контент-план на месяц для ютуба. Аналоговая фотография — это бесконечный колодец с кучей альтернативных процессов, и каждый из них нам хочется попробовать. Например, недавно мы проявляли пленку кофе — это возможно благодаря кофейной кислоте. Наш путь — это много и долго, поиски рецептов и ингредиентов. Мы не коммерческая организация, и нам постоянно необходимы резиденты, которые будут вносить ежемесячную плату. Морочиться с чужими пленками ради денег желания нет — у меня все еще есть основная работа, после которой хочется заниматься своими фотографиями. Но сейчас я делаю курс по аналоговой фотографии и надеюсь додумать его до конца года — не могу брать с людей деньги, пока все еще не идеально. И даже если я уйду полностью в фотографию, я хочу зарабатывать не рутинной проявкой, а продажей своих отпечатков. Мы здесь для удовольствия, а заниматься массовой фотографией — это кайфолом.

Когда кто-то хочет вступить в клуб, мы сначала знакомимся, общаемся, смотрим, что это за человек. Атмосфера в клубе играет большую роль, всем должно быть комфортно. Даже если человек нулевой, мы поделимся знаниями и все расскажем. Новичков стараемся организовать, потому что они стесняются: пишем в чат, когда мы будем в клубе, чтобы они могли прийти. Но инициатива и интерес все равно должны идти от человека. Здесь никто не будет задавать домашнее задание — но мы поможем во всем, объясним, покажем, расскажем, скажем, что почитать и как лучше сделать. Просветительскую функцию мы тоже несем. Если бы мы набирали людей, которые уже все умеют, мы бы остались здесь вдвоем.

Почему мода на пленку — это хорошо

Я рад моде на аналоговую фотографию, которая есть сейчас в обществе — благодаря ей не закрылись заводы, все больше людей начинают втягиваться и интересоваться. Пленка теперь уже не перестанет быть актуальной, как произошло когда-то.

Каждый сам выбирает уровень погружения: можно взять мыльницу, заряжать туда Fuji или Kodak, отдавать в фотосалон и выкладывать сканы в инстаграм. Либо можно угореть, мастерить камеры, вручную печатать, пробовать альтернативные процессы, ведь здесь ты можешь влиять на каждый маленький нюанс готового снимка. Это как фотошоп, только очень сложный, долгий и интересный. Кто-то приходит за пленочной романтикой и понимает, что здесь другой подход. Даже сейчас у нас в клубе есть люди, которые сильно не заморачиваются, потому что пробовать — хорошо.

Фотоклубы есть в других городах и странах СНГ. Я открыл для себя хэштеги в инстаграме и познакомился с огромным количеством людей. В Японии, например, цветная фотопечать — совсем не заброшенный процесс, и, несмотря на то, что это дорого и сложно, люди этим массово занимаются. Пленка не закончится, и заводы не встанут — ведь художники до сих пор рисуют маслом. Поэтому и аналоговую фотографию уже не остановить.



