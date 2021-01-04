Увидел три моря и потерял права. Как самарец на мотоцикле до Мурманска доехал

Сергей Вахрушев рассказал нам, с чем столкнулся по дороге и как выживал без бумажника.

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого. Путешественники и туристы сменили далекие страны на родной юг, а другие выбрали для себя более экстремальные поездки в северную глушь к горным рекам. Pr-специалист команды YellowRockets Сергей Вахрушев решил, что доедет до Карелии и посетит Кольский полуостров на своём мотоцикле. Он побывал в разных деревнях и городах, в том числе в Териберке, где проходили съёмки фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.

— Давно у тебя мотоцикл?

— Этот уже второй сезон. До этого долгое время у меня был «Урал», а теперь старенький BMW 2000-го года выпуска. Хороший турэндуро с подвеской, которая позволяет ехать по грунту, надёжный, с большим баком, грузоподъёмный. Для долгих путешествий он подходит. Конечно, есть современные модели интереснее и круче, но по надёжности он точно не уступает.

— Как ты готовил его к поездке?

— Кроме стандартного ТО я поменял колодки, диск сцепления, поставил армированные тормозные шланги. Ничего особенного. Понимаешь, то, что я проехал – это ерунда. Для нормальных путешественников это достаточно попсовый маршрут. Он получился прикольным, потому что я доехал до Кандалакши (город Мурманской области – Прим.ред.), ушел на недельный сплав по горной реке, а потом отправился дальше. Я на неделю опоздал на большой мотослёт в Териберке. Это классная деревушка. Там сейчас полно туристов.

— Как туда добраться?

— Можно прилететь в Мурманск. А оттуда около 120 км до Териберки. Придётся, конечно, добираться по грунтовке, но там даже обычные легковушки едут нормально. В деревне очень красиво. Зимой туда едут за северным сиянием. Кроме того, я заметил, что много указателей дублируется на китайском языке. Один владелец хостела рассказал, что китайцы едут сюда зимой табунами. Они суеверные. Есть у них такая примета, что ребёнок, зачатый под полярным сиянием, будет императором или суперменом, в общем — особенным.

— Сколько всего ты проехал на мотоцикле?

— У меня получилось тысяч семь километров, не самый уникальный пробег. Но на Кольском полуострове действительно красиво. Это совершенно безумные пейзажи, берег Северного ледовитого океана, Баренцево море. Это как край вселенной, дальше ничего нет.

— Что ты чувствовал — очень депрессивная атмосфера?

— Я бы не сказал. Мне почему-то показалось, что в Териберке даже больше улыбаются, чем в Мурманске. Вот там реально люди какие-то хмурые. Но ничего, нормально все живут. Общался с местными.

— Путешествовать на машине – одно, там хотя бы есть крыша. А как путешествовать на мотоцикле в дождь, снег, ветер?

— Человек – такая скотина, ко всему привыкает. Конечно, на мотоцикле тяжелее, чем на машине. Там хотя бы можно поесть, попить. Под конец путешествия жопа уже становится квадратная. В целом ничего, нормально. Просто на мотоцикле выше скорость, другие ощущения, больше свободы.

— Как обстоят вообще дела с перемещениями между городами из-за коронавируса?

— Мурманск был закрыт из-за пандемии. Если у нас всё открылось, работали бары, то там – нет. На ответвлении трассы в сторону Хибин находится блокпост, проезд закрыт, карантин. То есть в Кировск и Апатиты — только по пропускам. Местных жителей старались не выпускать. Но они накатали дорожку вокруг этого блокпоста. В этих районах всё было серьезно. В Мурманске, например, планировали открывать бары и кафе только 19 августа.

— Понравилось на Севере?

— Маршрут интересный. Можно отравиться в путешествие с семьей. Получилось увидеть три моря: Белое, Баринцево и Балтийское.

— Есть ли у тебя личные лайфхаки, чтобы не уставать во время поездки?

— Сложно сказать. Наверное, в этом плане я всё делаю неправильно. В любом случае устаешь. По-другому не получается. У каждого свои предпочтения. Кому-то нравится ехать ночью. Мне нравится ранний старт в четыре или пять утра. Можно ехать по трассе без фур и с комфортной скоростью. Периодически можно останавливаться, ходить и разминаться. На мотоцикле затекают руки и ноги. У меня нет круиз-контроля, это единственное, что меня напрягает.

У байкеров есть международный норматив, который называется «железная жопа». Его в своё время придумали американцы. Он составляет тысячу миль за 24 часа – более 1600 км. Есть и более крутые нормативы. Я за ними не гонюсь.

— Будем честны, на дорогах не любят мотоциклистов. За эту поездку ты наверняка встречал недовольных водителей?

— Дураков везде полно. Психи попадались, но чего-то совсем жесткого не было. Дальнобойщики – классные ребята. Мотоциклистов они чаще всего пропускают. Подозреваю, что они делают так не по доброте душевной, просто не хотят, чтобы что-то под колесами мельтешило. Для них мы «хрустики». Действуют по принципу: «Дай дураку дорогу». Да и я сам этим принципом постоянно руководствуюсь.

— Как тебе местные жители и погода?

— Может мне показалось, но в Мурманске прохожие могут смотреть на тебя в упор, а как только заметишь, сразу отводят взгляд. Вообще город суровый, жесткий. Там в августе уже дубак, все ходят в куртках. При +8 градусах на мотоцикле воздух чувствовался как ледяной и пронизывающий, а на мне было три куртки и трое штанов. Ехал там по дороге, похоже, не застегнул карман и у меня вылетел на трассе бумажник со всеми картами и правами. От Мурманска до Самары я ехал без карт. Помог NFC в телефоне. Когда приехал в Териберку, подумал, что без налички никак. Но в магазине, который был похож на деревянную будку, была бесконтактная оплата. В хостеле я тоже перевел деньги за проживание. Когда покупал у рыбака гребешков, тоже перевел ему на карту банка.

В пути любые вопросы можно решить благодаря мотоциклетному сообществу. Люди всегда останавливаются, чтобы помочь, общаются в чатах, всегда можно спросить, где переночевать и найти парковку. Кроме того, мотоклубы в своих городах делают байк-посты, что-то похожее на собственный хостел. Там можешь остановиться, по большому счету это бесплатно, оставляешь деньги в кассу клуба, сколько можешь. К сожалению, я опоздал на фестиваль «Мотобухта». Организаторы проводят не совсем стандартный мотофест, они решили показать людям Мурманскую область. Получаются такие мотопробеги по интересным местам Кольского полуострова, Варзуга, Териберка, полуостров Рыбачий. Я путешествовал практически по их стопам. В будущем, конечно много планов, хочется съездить в Монголию, на Байкал, в Среднюю Азию.

Автор фото: Сергей Вахрушев