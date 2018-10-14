В самарском Science Slam победил студент политеха

Он представил на суд зрителей перчатку для глухих.

В клубе «Звезда» состоялось соревнование среди молодых ученых на самую интересную презентацию изобретения. За звание лучшего на сцене сразились пять специалистов из разных областей науки.

О сложных темах студенты и предприниматели рассказали в формате «стендап». Первым на сцену вышел инженер Максим Гнедов. Он решил потягаться с Илоном Маском и представил вид новой батареи, которая, по его словам, будет намного экологичнее существующих.

После него с лекцией про защиту от рака кожи выступила

аспирант кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Малика Иралиева. Она объяснила, чем обычные родинки отличаются от меланомы.

— Мы хотим использовать нейросети, чтобы анализировать изображения родинок и определять меланому. Надеюсь, у нас это получится. Тогда врачи станут ставить больше верных диагнозов, — пояснила Малика.

Затем на сцену поднялся научный сотрудник лаборатории аддитивных технологий Самарского университета Антон Сотов. Он раскрыл секрет 3D принтера и того, как получить с помощью него детали для газотурбинного двигателя.

— Сегодня передовые компании используют 3D-печать с помощью металла для производства двигателей в авиации. С помощью такого метода можно изготовить детали за три дня, вместо нескольких месяцев. Моя команда получила патент на производство деталей из металлического порошка, — рассказал учёный.

Следующим стало выступление студента СамГТУ Артема Бражникова. Он представил свое изобретение — инструмент, который может помочь людям восстановить утраченные органы чувств и расширить возможности человека.

— В основе изобретения лежит сенсорное замещение. Команда университета разработала перчатку, которая преобразует электрические сигналы в вибрацию. С помощью неё глухой человек может осязать звуки, — объяснил студент.

В финале мероприятия на сцену поднялся старший преподаватель СамГМУ Алексей Абдульмянов, который поделился знаниями и видах кристаллов. Он решил презентовать методы применения и создания кристаллов.

Победителя слэма определили зрители с помощью уровня шума в зале. Самым интересным признали выступление Артема Бражникова. Все участники получили подарки.