Происшествия

Футболиста самарских «Крыльев» поймали пьяным за рулем

14.10.2018
Автор текста: Анна Турова, Кирилл Ляхманов 0 437
vk.com/patrolsamara

В соцсетях появилось фото игрока самарского футбольного клуба Евгения Башкирова, в отношении которого составили протокол.

Как стало известно sgpress.ru, в ночь с субботы, 13 октября, на воскресенье, 14 октября, в Самаре был задержан мужчина за рулем каршерингового автомобиля. Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе областного ГУ МВД России, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол и отпустили. В ближайшее время состоится суд.

По предварительной версии, он ехал из одного из ресторанов Самары.

На фото, появившемся в соцсетях, можно узнать полузащитника «Крыльев Советов» — Евгения Башкирова. В пресс-службе самарского клуба пояснили, что сегодня у всей команды выходной. Решение по инциденту будет приниматься в понедельник, 15 октября, когда игроки соберутся на тренировочной базе.

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