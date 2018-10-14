Главврач областной психиатрической больницы: «Ждем предложений от художников, желающих разукрасить наш забор»

История психиатрической службы в Самаре началась в XIX веке. О том, как она работает сегодня, с чем сталкиваются медики, рассказал главный врач областной психиатрической больницы Михаил Шейфер.

— Михаил Соломонович, с чего начиналась история самарского учреждения для душевнобольных?

— Больница приняла первых пациентов в 1888 году. Под нее выкупили землю в бывшей деревне Томашев Колок. До этого пациенты располагались в бараках при земской больнице. Для постройки рассматривали два проекта, в итоге выбрали проект архитектора Штрома. Комплекс состоял из двух каменных одноэтажных зданий с мезонинами для излечимых, двух деревянных зданий для хронических больных и двухэтажного административного корпуса, в котором располагались конторы, прачечная, баня и другие хозяйственные помещения. Вместимость учреждения составляла 120 человек.

Я пришел работать в далеком 1977 году. Больница была переполнена. Пациенты располагались в коридорах и даже на полу. Положение было тяжелым. Сейчас ситуация, конечно, совсем другая.

— Растет или сокращается количество пациентов в последние годы?

— Наша больница рассчитана на 1370 коек. Сейчас в ней находится около 1200 больных. Ежегодно мы принимаем более 5000 пациентов. Учреждение имеет филиалы в Новокуйбышевске и Чапаевске, где оказывают помощь местным жителям. Там есть диспансер и стационар.

— С какими болезнями чаще всего сталкиваются ваши специалисты?

— К нам поступают больные шизофренией, депрессивными, биполярными расстройствами, пациенты с болезнью Альцгеймера. У нас единственное в области отделение для пациентов с туберкулезом.

Количество больных шизофренией во всем мире, во всех странах одинаково — примерно один или два процента от численности населения. Их количество не растет. Это тот генетический груз, который имеет население всей планеты. Другое дело — депрессивные расстройства, их число увеличивается. Такие болезни могут стать причиной инвалидности. Подобные расстройства могут возникнуть из-за напряженных ситуаций в жизни и эмоциональной уязвимости. Чем больше стресса, тем больше вероятность, что психика даст сбой. Поэтому диагностика — это важная задача психиатрической службы.

То же самое могу сказать про детские заболевания. В Самаре работают ведущие специалисты по детской психиатрии. Довольно часто среди маленьких пациентов стало встречаться расстройство аутистического спектра. Важно как можно раньше начать его лечение.

Также мы ведем большую экспертную работу. Для предоставления данных в правоохранительные органы мы проводим психиатрическую экспертизу. У нас есть отделение для стационарной экспертизы неарестованных граждан, отделение амбулаторной экспертизы, также мы проводим судебнопсихиатрическую экспертизу в рамках гражданских дел. В общем, выполняем большой объем работы.

— Люди какого возраста находятся в зоне риска?

— Молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Но болезни, конечно, могут возникать и раньше. Творческие люди также чаще подвержены душевным заболеваниям. Их эмоции бьют через край, они чувствительны к стрессу и другим потрясениям. Мы учитываем эмоциональность при определении диагноза, собираем все сведения о жизни и болезни пациента. Более того, у нас есть архив, где хранятся истории болезни разных пациентов, которые находились в учреждении еще до 1917 года. Иногда находим родственников пациентов, это помогает установить генетическую связь и назначить эффективное лечение. Психическое расстройство, как и любая болезнь, лечится. Это не безвыходная ситуация, жизнь на этом не заканчивается.

Положительно сказывается на состоянии пациентов участие в творческом процессе. У нас даже есть театр, который создает благоприятную среду для выздоровления. Некоторые благодаря участию в постановках быстрее пошли на поправку. Их состояние значительно улучшилось.

— Влияют ли на психическое состояние процессы, которые происходят в обществе, например, экономический кризис?

— Конечно, болезни напрямую связаны с социальными процессами. Мы помним, что в годы кризиса количество пациентов было очень большим. Состояние многих больных ухудшалось из-за изменения их социального статуса. В этом плане сейчас ситуация стабилизировалась, поскольку нет каких-то серьезных экономических изменений. Те, кто имеет психические расстройства, всегда очень эмоционально реагируют на экономические проблемы. Это может резко изменить жизнь пациентов. Мы встречаем в своей практике и тех, кто имеет постстрессовые расстройства. К этой категории больных относятся участники военных действий в Чечне и Афганистане.

— Как уберечься от душевных болезней?

— Есть простая психотерапевтическая формула, можно сказать, что даже библейская: «Терпеть то, что нельзя изменить. Изменять то, что под силу. И всегда отличать одно от другого». Если проблемы изучать глубже, то здесь важна генетика. Чтобы оставаться здоровым, нужно получить хорошее воспитание, образование, устроиться на хорошую работу, создать семью, иметь приемлемый доход, жить в районе с хорошей экологией. При всех этих условиях риск приобрести психическое расстройство снижается.

Мы видим, как за последние годы изменилась городская среда, что появились экологические организации, которые борются за чистоту воздуха и воды. Это способствует решению многих проблем. Вместе с окружающей средой меняются и люди.

— Кстати, об окружающей среде. Сейчас все больше развивается уличное искусство, появляются граффити весьма высокого уровня. Как вы думаете, рисунки художников на фасадах влияют на психическое состояние горожан?

— Видно, что люди реагируют на это с позитивом, значит, у них настроение меняется в лучшую сторону. Даже просто всплеск красок на серых стенах оказывает влияние на эмоциональное состояние. Если мы видим радугу в небе, мы же реагируем на это? Даже рисунок на заборе находит эмоциональный отклик. Кстати, наш забор совершенно пустой, предлагаю раскрасить его тем, кто хочет увековечить свое творчество. Уверен, это украсит и больницу, и город. Ждем предложений от художников.

— Что нового появилось в больнице и чего ждать в будущем?

— За последние годы мы создали отделение реабилитации, отремонтировали несколько других, оборудовали футбольное поле, восстановили храм. Однако остались деревянные корпуса, в которых находится больше сотни больных. Эта проблема существует уже много лет. Надеемся, что в будущем ситуация изменится. Мы многое сделали, но поле для будущих свершений еще большое.