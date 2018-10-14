Ученые из разных стран представили свои разработки в области нейротехнологий

В Самаре прошла Международная научная конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика». Площадкой для нее стал медицинский университет. Врио регионального министра здравоохранения Геннадий Гридасов отметил, что конференция особенно важна для студентов, так как новое поколение медиков должно разбираться в современных технологиях и уникальном оборудовании.

— Сейчас именно нейротехнологическое направление дает медицине самые прорывные открытия. Важность их просто неоценима. Благодаря современным методам лечения пациенты быстрее встают на ноги, — сказал руководитель ведомства. — Кроме того, руководство страны поставило задачу — повысить продолжительность жизни. Международное сотрудничество поможет создать условия для этого.

В конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные исследователи. Приглашенные спикеры затронули ключевые темы: искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. Обсуждали взаимодействие людей и машин, виртуальную реальность, опыт использования робототехники в медицине.

Ученые рассказали о том, как применяют на практике методы, которые раньше считались научной фантастикой. Первый доклад озвучила представительница Нидерландского института нейронауки Синг Чен. Она рассказала об электронных протезах для зрения. Разработка поможет пациентам, которые полностью потеряли зрение из-за проблем с сетчаткой. В России всего два человека имеют подобные имплантаты.

— Количество незрячих людей в мире увеличивается из года в год, — сообщила спикер. — Причин тому множество, но основная — это болезни сетчатки. Ученые нашего университета разработали специальное приспособление — электронный интерфейс для глаз. Он перерабатывает образы с помощью нейронов, которые отвечают за зрительное поле. С его помощью слепые пациенты могут видеть очертания предметов. Исследование успешно провели с участием 16 пациентов.

Доклад о реабилитации людей после инсульта прочитал профессор Юничи Ушиба из японского Университета Кейо. Он изучает восстановление моторных функций человека и исследует связь машин с головным мозгом.

— Электроды помещают на череп пациента. Несмотря на паралич, с их помощью человек может управлять движениями своего виртуального аватара. Происходит ремоделирование сохранившихся нейронных сетей. Одновременно больной учится заново управлять своим телом. Положительный эффект мы заметили уже через 10 дней после применения технологии, — пояснил профессор Ушиба.

Также тему реабилитации пациентов после инсульта поднял физиотерапевт из США Юджин Туник. Он с коллегами по Северо — Восточному университету изучает нейрофизиологию — изменения в мозге человека. Сейчас испытывают разработки на пациентах и видят положительные результаты.

В конференции также принял участие Михаил Лебедев из Университета Дьюка (США). Он рассказал, что его изобретения вышли на российский рынок. Ученые уже организовали лабораторию биоэлектрических интерфейсов на базе Высшей школы экономики. Лебедев прогнозирует, что примерно через 10 лет хирурги повсеместно смогут возвращать зрение слепым пациентам, а компьютеры получат возможность считывать мысли людей.

С 2015 года конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика» стала основной площадкой ведущих зарубежных и российских ученых, которые обсуждают последние достижения нейронауки.