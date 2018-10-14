В парке «Россия — моя история» открылась экспозиция фотографа Антона Сенько

Этого высокого улыбчивого парня знают все завсегдатаи культурных мероприятий, проходящих в нашем городе и области. Антон Сенько еще со студенческих лет увлекся фотографированием. Особенно он любит посещать широкомасштабные праздники, которых так много стало на самарской земле.

— Я считаю, что фестивали — это самые яркие события в жизни нашего города и его жителей, — говорит Антон. — Только там можно увидеть столько искренних эмоций счастливых людей.

Он считает своей главной задачей ухватить мгновенную смену настроений, запечатлеть улыбку, восторг, удивление или печаль на лицах участников и зрителей театрализованного действа. Начиная с 2014 года снимает такие крупные областные фестивали, как Грушинский, «Метафест», «Барабаны мира», «ВолгаФест».

Во время мирового футбольного первенства работал официальным фотографом FIFA Fan Fest в Самаре.

Проходя вдоль протяженной экспозиции работ фотохудожника в парке «Россия — моя история» (6+), ловишь себя на мысли о том, что даже не знаешь о некоторых праздниках. Между тем уже успели полюбиться жителям наших городов и сел такие фестивали, как игровой этнографический «Волжские забавы», народных традиций «Жигулевская вишня», ветра, парусов и свободы «Жигулевское море», музыки, творчества и самопознания «Протока», культурно-этнический «Раскудесы», здорового отдыха и русской культуры «Трезвая Россия»

Особое место — молодежным праздникам. Например, это Art Loft Fest, заявленный устроителями как «фестиваль пространства для творческих людей». Интересные кадры представил Антон со Street Art Fest. Это фестиваль уличной культуры. Наш знаменитый «Пластилиновый дождь» добавил в коллекцию фотографа еще несколько интересных персонажей. Это грустный Мистер Copini из Чили, странные действующие лица спектакля «Необыкновенные видения в голове Дона К» и многие другие творческие личности, для которых счастье — удивить, обрадовать или рассмешить окружающих.

Такова специфика фестиваля уличного искусства.

И, конечно, в экспозиции — избранное со всех музыкальных смотров «Рок над Волгой».

А вот недавно появившийся фестиваль красок «Холи». Сколько радости он подарил юным самарцам!

Косплеи, изображенные на фотопортретах с театрализованного праздника Dragonfest, поражают сходством с персонажами художественных фильмов и анимэ. Совсем другое настроение у публики на празднике «Осенний джаз».

Межрегиональный передвижной фестиваль «Большая рыба» также не ускользнул от внимания вездесущего фоторепортера.

Успевает Сенько посетить и серьезные культурные проекты. Антону удается поймать в воздухе балерину, исполняющую пируэт, запечатлеть охваченную творческим волнением юную пару танцовщиков, выступающих на престижнейшем фестивале балета имени Аллы Шелест. Полны задора фотографии баянистов с конкурса, основанного Сергеем Войтенко. Снимки, кажется, передают звуки голосов исполнителей фестиваля оперного искусства «Басы XXI века».

С увлечением следит автор за работой волонтеров, восстанавливающих фасады старых домов в рамках «Том Сойер Феста». Его восхищает мастерство звонарей на фестивале русского традиционного колокольного звона в Иверском монастыре. Вдохновляет «Парад фейерверков», который уже традиционно проводится на набережной. И разве может он упустить из вида летний городской фестиваль цветов.

Радостное впечатление остается от выставки. Действительно, хорошо, что наша история сегодня пишется и такими яркими красками.