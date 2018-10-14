Волонтеры помогают привести в порядок новое помещение «Студии инклюзивного творчества»

Уже второй год в Самаре официально существует «Студия инклюзивного творчества». Фактически же она начала свою деятельность три года назад, когда сначала была создана инклюзивная танцевальная студия, затем театр-студия «МиРок».

— Мы подумали, что неплохо было бы заниматься различными творческими направлениями с ребятами как с инвалидностью, так и без, и создать для них общее творческое пространство, — поясняет руководитель автономной некоммерческой организации «Студия инклюзивного творчества» Екатерина Сизова.

В студии занимаются как дети, так и взрослые. Работа идет по восьми направлениям: театр, танцы, прикладное искусство, вокал, игра на музыкальных инструментах, психологическая лаборатория, театр мод, физическое развитие. Долгое время у студийцев не было своего помещения. Занятия проводили в школах, библиотеках, Домах культуры, Дворце ветеранов — везде, где ребятам готовы были предоставить площадки. Это было крайне неудобно. Затем мэрия откликнулась на просьбу руководства студии, департамент управления имуществом начал подбирать подходящее помещение.

— Варианты были разные, но большинство из них не подходили, поскольку у нас занимаются в том числе колясочники, для них нужны особые условия, — продолжает Сизова. — И наконец в августе мы нашли то, что искали — помещение площадью 180 квадратных метров на улице Стара-Загора, 140. Теперь мы сможем перенести сюда все наши направления и открыть новые, в том числе реабилитационные. Это будет место, где смогут собираться неравнодушные люди, общаться, заниматься творчеством независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия инвалидности. Мы рады всем.

Состояние выделенных площадей пока оставляет желать лучшего. Помещения долго не использовались, нужен капитальный ремонт: предстоит наладить отопление, вентиляцию, электрику, провести пожарную сигнализацию.

Подготовительные работы студийцы выполняют своими силами при помощи неравнодушных людей. Например, 12 октября при поддержке активистов Общероссийского народного фронта организовали субботник.

По словам Сизовой, вклад энтузиастов неоценим, но и без помощи профессионалов обойтись невозможно. Сейчас студия очень нуждается в спонсорской помощи, участии бизнес-структур.

— Из-за отсутствия достаточного количества финансов сложно прогнозировать дату открытия обновленной студии, — подытожила руководитель. — Очень хочется, чтобы это произошло в текущем году. Тем более что в декабре мы готовимся выпустить экспериментальный пластический спектакль – танцевально — театральную постановку о жизни Фриды Кало. Было бы замечательно совместить премьеру с открытием центра.