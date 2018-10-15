Как Самара в первый раз стала столицей. Часть 2

До сих пор для большинства самарцев многие события, происходившие в нашем регионе с 1917 по 1922 год, остаются загадкой. Одним из таких явлений стало образование в городе альтернативного правительства — Комитета членов Учредительного собрания. Насколько реальны были его шансы удержать власть? Почему именно наш город породил вторую волну Гражданской войны? И как относиться к членам КОМУЧа и поддержавшим их чехам? Об этом предлагают поразмышлять устроители выставки «Альтернативы советской власти». Она работает в Самарской областной научной библиотеке.

Самарские странствия солдата Швейка

Одним из участников событий лета 1918 года был известный писатель Ярослав Гашек. Его, прошедшего лагеря для военнопленных и проникшегося большевистской идеологией, направили в Самару в апреле 1918 года. Гашеку поручили формирование отряда «красных чехов». Будущего автора романа «Похождения бравого солдата Швейка» представил самарцам на одном из митингов сам Валериан Куйбышев.

Никто не сомневается, что главный герой книги — сам Гашек. И многие приключения Швейка навеяны его собственными воспоминаниями о скитаниях по России. В том числе и по Самарской губернии. Йозеф Поспишил, соратник писателя, пишет: «В ночь на восьмое июня мы с Гашеком находились со своими тремя взводами на станции Самара. До последней возможности сдерживали натиск мятежников, прорвавшихся через железнодорожный мост. Стало ясно, что сил не хватит, чтобы удержать станцию и город. Мы вспомнили, что в гостинице «Сан-Ремо», где была наша резиденция, остались различные документы, в том числе списки добровольцев-чехословаков из нашего отряда. Чтобы эти материалы не попали в руки врагов, решено было, что Гашек пойдет в «Сан-Ремо» и возьмет или уничтожит все ценные бумаги».

Но вернуться Гашек уже не успел, белочехи захватили станцию, а вскоре и весь город оказался в их руках. Сначала писатель спрятался на даче у своего знакомого по Тоцким лагерям для военнопленных Николая Кононыкина. Его находчивость и юмор спасли его самого и укрывшую его племянницу Кононыкина Ольгу Миненко-Орловскую. Явившемуся на дачу патрулю белочехов он представился внуком ее няньки Дементьевны и стал требовать доставить его к полковнику Чечику, чтобы получить орден якобы за спасение чешского обер-лейтенанта, провалившегося в выгребную яму уборной на станции Батраки. Так разошелся, что испуганный патруль счел его буйнопомешанным и спешно ретировался. Наутро находчивый чех отправился к знакомым в Большую Каменку. По дороге его подвез сердобольный крестьянин, накормил хлебом встретившийся бедняк… Уже став известным, в неоконченном рассказе «Юбилей» писатель с благодарностью вспоминал о тех самарцах, которые, рискуя жизнью, спасали его летом 1918-го. А когда Ольга Миненко-Орловская прочла роман «Похождения бравого солдата Швейка», то ахнула: как много общего у главного героя книги с «полоумным внуком», когда-то разыгранным автором на их даче!

Жизнь столичного города

Гашеку повезло. В отличие от многих других. В день взятия Самары белочехами было расстреляно более сотни человек. На углу Соборной и Льва Толстого толпы зевак выстроились посмотреть на пленных красноармейцев, длинной вереницей конвоируемых от Волги на железнодорожный вокзал. На Алексеевской площади толпа раскрыла заколоченный досками памятник Александру II. Здесь состоялся многотысячный митинг, на котором и прозвучало впервые слово КОМУЧ. В своей речи офицер из числа легионеров сообщил горожанам, что цель Чехословацкого корпуса под командованием Чечика — соединение с родиной, и войска «пройдут Самару, причинив обывателям лишь маленькое неизбежное беспокойство».

При КОМУЧе Самара почувствовала себя едва ли не столичным городом. По улицам ходили известные политики и депутаты Учредительного собрания, сюда приезжали иностранные делегации. КОМУЧ восстановил местное самоуправление, открыл несколько десятков школ и больниц. Возобновил работу Сергиевский курорт. А 11 августа 1918 года в Самаре был открыт университет.

Ад и благие намерения

КОМУЧ старался улучшить ситуацию в экономике. В июле были отменены твердые цены на хлеб, в результате оживилась торговля и хлеб несколько подешевел. Был официально установлен восьмичасовой рабочий день, разрешены рабочие собрания и крестьянские сходы, сохранены фабрично-заводские комитеты и профсоюзы. КОМУЧ отменил все советские декреты, возвратил заводы, фабрики и банки их прежним владельцам, провозгласил свободу частного предпринимательства, восстановил земства, городские думы и другие досоветские учреждения. В сельские районы направляли военизированные экспедиции для защиты собственности землевладельцев и зажиточных крестьян, а также для рекрутирования и, позднее, мобилизации мужчин в Народную армию.

Но в КОМУЧе было немало тех, кто считал социалистический курс правительства слишком мягким. «Зрела мысль о приходе деловых людей, хотя бы они были склонны к реакции», — писал в своем дневнике один из руководителей КОМУЧа Егор Лазарев.

К тому же чехословаки вышли из повиновения. Они производили аресты по собственному усмотрению. Задержанных обычно доставляли в контрразведку. «Маленькое неизбежное беспокойство» оборачивалось расстрелами. Жестко действовали казаки атамана Дутова, невзирая на увещевания властей.

Особо страшной страницей истории КОМУЧа стал так называемый «поезд смерти», увезший более двух тысяч не только арестованных «красных», но и просто сочувствующих Советам самарцев в Сибирь, на верную гибель. Но это отдельная история.

Окончание следует.

Ярослав Гашек Об установлении власти Комуча в Самаре: Чрезвычайные полевые суды выводили из тюрем рабочих и работниц и расстреливали их в районе самарских кирпичных заводов. В городе и его окрестностях рыскала контрразведка. Снова из всех щелей и углов выползли купцы и чиновники, занимающиеся доносами.