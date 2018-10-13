Как Самара в первый раз стала столицей. Часть 1

До сих пор для большинства самарцев многие события, происходившие в нашем регионе с 1917 по 1922 год, остаются загадкой. Одним из таких явлений стало образование в городе альтернативного правительства — Комитета членов Учредительного собрания. Насколько реальны были его шансы удержать власть? Почему именно наш город породил вторую волну Гражданской войны? И как относиться к членам КОМУЧа и поддержавшим их чехам? Об этом предлагают поразмышлять устроители выставки «Альтернативы советской власти». Она открылась в Самарской областной научной библиотеке. Одновременно на базе областного историко-краеведческого музея проходит фестиваль «Ожившие страницы истории». Его организаторы предлагают самарцам самим почувствовать трагическую атмосферу противостояния КОМУЧа и советской власти.

Разгон думы

Захват власти партией большевиков 24 — 26 октября (по старому стилю) 1917 года был стремительным и неожиданным. Постепенно новое управление было введено и в городах Поволжья. В Самаре большевики под руководством Валериана Куйбышева взяли власть уже 8 ноября.

В свою очередь социалисты во главе с эсерами и поддержавшие их беспартийные депутаты в начале 1918 года решили сформировать новое правительство вместо Совнаркома. Большевики ответили на этот вызов. 5 января в Петрограде и 6 января в Москве были расстреляны митинги в поддержку Учредительного собрания. По решению Ленина новое правительство разогнали. Социалистические партии были объявлены контрреволюционными.

Пробный камень

Конечно, этот шаг вызвал протест части самарцев. Разгон Учредительного собрания поколебал симпатии к большевикам некоторых крестьян и рабочих, вызвал рост враждебности к ним среди интеллигенции, мелкой и средней буржуазии. В то же время депутаты, не признавшие новую власть, начали объединяться. Созданный ими Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ) провозгласил своей целью создание Российской федеративной демократической республики. Они обратились за помощью к бывшим военнопленным чехам. Те из-за войны застряли на пути к Владивостоку, из которого они должны были отплыть на родину. Пробиваться в Чехию, на запад, через советскую Россию и оккупированную немцами Украину для восьмитысячного отряда было бы безумием. Из соображений безопасности чехословаки должны были позаботиться о прочном тыле. В итоге чешским командованием было принято решение о приостановке движения «вплоть до окончания формирования КОМУЧем своей армии».

В июне 1918 года советская власть в Самаре была свергнута объединенными усилиями городских повстанцев и Чехословацкого корпуса.

Столица республики

— Необходимо развенчать красно-белые стереотипы, показать, что в Гражданскую войну в Самаре сложилась очень сложная ситуация, — считает старший научный сотрудник областной научной библиотеки Андрей Калягин. — Сегодня историки называют КОМУЧ третьим альтернативным путем для России. Его члены были и против большевиков, и против белых.

По сведениям историков, «Самарский комитет членов Учредительного собрания» создали И.М. Брушвит, П.Д. Климушкин, В.К. Вольский, Б.К. Фортунатов, Н.П. Нестеров. Распределили ответственные посты, сформировали ведомства, милицию.

8 июня 1918 года вместе с чешским командованием они прибыли в здание городской управы и объявили о том, что власть переходит в руки КОМУЧа. Всем членам Учредительного собрания (кроме большевиков) предлагалось прибыть в столицу нашей губернии для образования всероссийского правительства. Председателем КОМУЧа был избран пребывавший в Самаре депутат от Тверской губернии Владимир Вольский. Своим первым приказом новое правительство восстанавливало во всех правах местные органы самоуправления, распускало Советы и назначало новые выборы. Из нескольких губерний, занятых чехами, была создана Российская республика. И Самара стала ее столицей.

Власть КОМУЧа распространилась на Самарскую, часть Саратовской, Симбирской, Казанской, Уфимской губерний, территории Оренбургского и Уральского казачьего войска.

Продолжение следует.

— В период КОМУЧа в Самаре были сформированы ведомства (министерства), организована Народная армия, открыт университет, восстановлены свободы слова, печати, собраний… И в год 100-летия Гражданской войны мимо этого факта пройти невозможно. Александр Завальный, главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ