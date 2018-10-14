Валерий Беленов — Чемпион со «стошки»

Поселок 116-й километр входит в спортивную летопись Самары отдельной главой. В центре Куйбышевского района выросли многие известные личности. До сих пор здесь вспоминают Виктора Антиховича, Анатолия Кикина, братьев Владимира и Геннадия Сахаровых — звезд самарского футбола, игроков «Крыльев Советов». Прыгун в высоту Геннадий Швец вместе со мной учился в школе №23. Пробежал подряд 25 марафонов по Сахаре, написал книжку и впоследствии долгие годы был прессатташе Олимпийского комитета России. С ним мы плодотворно поработали на пяти Олимпиадах.

В когорту местных спортивных знаменитостей входит и нынешний декан факультета физвоспитания Самарского государственного социально-педагогического университета Валерий Беленов — чемпион РСФСР в беге на 400 и 800 метров. Лишь по досадной случайности он не имеет звания мастера спорта СССР. А был кумиром многих поколений легкоатлетов. Недавно Валерию Николаевичу исполнилось 70 лет. Солидный возраст. Но по-прежнему на важном посту.

Бегу не изменил

— Мне повезло, — начинает разговор Валерий Николаевич. — Всю жизнь занимаюсь любимым делом. Это, пожалуй, главное, что дает силы и оптимизм, удовольствие от работы. Во мне вовремя рассмотрели задатки хорошего бегуна. И как потом ни зазывали в другие виды, особенно в лыжи, легкой атлетике я не изменил. А то, что формально не числюсь мастером спорта, — это чисто бюрократическая ошибка. Где-то по пути в наградной отдел бумаги затерялись. Хотя достижения в спортивной карьере были весомые. Многократный чемпион Куйбышевской области, Поволжья на разных дистанциях, чемпион России. Не раз укладывался в мастерский норматив. Скромность не позволила напоминать о своих званиях. Да и не принято было в то время стучать кулаком по столу, чтобы что-то требовать. Все и так хорошо знали меня в стране. Я обыгрывал на дорожке чемпионов страны и мира, мечтал об олимпийских перспективах. Но на самом пике карьеры, увы, начались травмы. Планы так и остались нереализованными. Мне до сих пор горько, что не сумел до конца раскрыть на беговой дорожке свой потенциал.

— Вы учились в Куйбышевском политехе на самом престижном факультете — измерительной техники, а потом вдруг резко свернули на спортивную стезю…

— Вовремя понял, что инженерная профессия не для меня. Незаметно втянулся в тренерский процесс, и однажды мне предложили поработать на кафедре физвоспитания политеха. Так все и закрутилось. Дальше судьба привела меня в пединститут, где и тружусь уже 36 лет.

Горд за учеников

— За вашими плечами огромный педагогический стаж. Но вы долгое время параллельно продолжали тренировать, стоя с секундомером у беговой дорожки.

— Я был тренером высшей категории. Под моим началом выросло несколько поколений хороших бегунов. И в обычной жизни они не затерялись. Александр Елисов впоследствии стал директором крупного металлургического завода, депутатом. Сергей Лисухин — доктор наук. Владимир Андреев — старший тренер спринтерской сборной России по легкой атлетике. Он бежал 10,0 по ручному секундомеру вместе с не менее известным Виктором Платоновым. И этот список можно долго продолжать.

— Если сопоставить результаты спортсменов вашего поколения 70-х годов и нынешнего, кажется, что лучшие годы областной легкой атлетики позади…

— Трудно сравнивать. Не в каждом поколении вырастают талантливые спортсмены. Но есть определенные традиции, которые поддерживаются. Для нас такой профилирующий вид спорта — прыжки в высоту. Все начиналось с моих друзей по сборной Куйбышевской области Олега Хамина и Александра Стадникова. Затем их эстафету подхватили Владимир Андреев и Геннадий Белков. Потом подрос Данил Цыплаков, пошедший по стопам своего отца Александра — чемпиона России. Теперь уже Андреев и Белков готовят новых чемпионов. Связь поколений не утеряна. В этом и есть основа будущих успехов.

— В ваше время политех в шутку называли спортивным вузом с техническим уклоном. Здесь учились многие известные в стране спортсмены. Можно ли сегодня сравнивать работу кафедры физвоспитания тогдашнего вуза с нынешним факультетом физвоспитания педуниверситета?

— Это было бы не совсем корректно. Мы готовим будущих педагогов и тренеров. У нас другие цели и задачи. Мы не требуем от своих студентов громких спортивных достижений. Главное — развить у них другие качества. Это должны быть специалисты, прекрасно разбирающиеся в области физкультуры и спорта.

Конкурс — восемь человек на место

— Насколько сложно поступить на ваш факультет?

— Сразу поясню: мы никогда не испытывали недостатка в абитуриентах. Но тенденция такова, что студентов-платников у нас становится больше, чем бюджетников. Год обучения в магистратуре, где готовят тренеров для спорта высших достижений, стоит 170 тысяч рублей, было 140. На педагогическом отделении недавно подняли стоимость с 85 тысяч до 103. В бакалавриате учеба длится четыре года. Здесь готовят специалистов для начального обучения в спортивных школах. И тем не менее конкурс на факультете — восемь человек на место. Набираем 40 платников, 20 бюджетников на очное и столько же на заочное отделение.

— Не слишком высоки расценки?

— Мы тоже были шокированы ими, но как нам объяснили в столичном министерстве, проведен мониторинг. Оказалось, что работники физкультуры и спорта хорошо зарабатывают — более 100 тысяч рублей в месяц. И для них, мол, нынешние расценки вполне приемлемы.

— Возможно, мониторинг проводился в Москве и Питере…

— Возможно. Но приказ есть приказ. Кстати, нынешняя стипендия у студентов-бюджетников составляет 1600 рублей. Но у нас есть поощрительный фонд, который может довести эту выплату до 20 тысяч рублей и выше. За мастерство, результаты, успеваемость, научную и общественную работу и так далее. Некоторые студенты получают даже больше, чем наши преподаватели.

— Слишком много в последнее время развелось непрофильных вузов, которые готовят спортивных менеджеров наравне с бухгалтерами, экономистами и даже инженерами. Почему нельзя это делать на вашем факультете?

— Четыре года назад мы получили такую лицензию на курсы переподготовки и успешно развиваем это направление. Сегодня многое изменилось в сфере физкультуры и спорта. Теперь для работы необходим диплом о специальном образовании. Вот мы и переучиваем известных и заслуженных тренеров, которые проработали всю жизнь, имея техническое, к примеру, образование. За четыре года переподготовку у нас прошли около 500 ведущих тренеров губернии.

— Нынешнее молодое поколение, к сожалению, не знает историю самарского спорта. Нет ни музеев, кроме футбольных, ни аллеи героев спорта, ни энциклопедии самарского спорта и многого другого. А у вас в кабинете декана уже действующая экспозиция на стенах…

— Двумя руками за то, чтобы история самарского спорта не забывалась. Готов поделиться уникальными экспонатами. А начать, вы правы, надо с истории нашего факультета. Он этого заслуживает. Сейчас в здании факультета идет ремонт. Приходите через год и увидите — все будет по-другому.