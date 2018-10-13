В Музее модерна работает выставка «Кино и мода»

Уже не в первый раз Александр Васильев открывает во время своего, ставшего традиционным, фестиваля моды выставку предметов одежды из личной богатой коллекции. На этот раз темой экспозиции стало кино.

— Я представляю в Самаре поистине культовую выставку, на которой можно увидеть подлинные наряды звезд российского кинематографа, — пояснил он на вернисаже. — Вот уже сотню лет мы живем в цепких лапах его обаяния. Многие актрисы кино стали настоящими иконами стиля, примером для миллионов современниц в макияже, прическах, одежде и манерах.

В коллекции Васильева более 65 тысяч экземпляров. Подлинные туалеты великих звезд искусства здесь на особом счету. В представленную самарскому зрителю экспозицию вошли 40 вечерних и сценических нарядов, а также раритетные аксессуары киноактрис 1930 — 2000-х годов.

Открывает галерею в Музее модерна наряд Веры Холодной. Это, конечно, не подлинник, а очень убедительная попытка воссоздания атласного платья со сниженной талией. Оно чаще всего фигурирует на снимках этой первой всероссийской любимицы. С ним соседствует платье зеленого шелка чуть менее известной актрисы 20 — 30-х годов Ольги Баклановой, эмигрировавшей в США.

Вечернее платье Лидии Смирновой экстравагантно, как сама артистка. Полностью закрытое и отделанное скромными бантиками, оно сшито из прозрачной вуали.

Бархатное платье Любови Орловой с меховой пелериной под горностая свидетельствует о ее изящных формах. Этой признанной во всем мире звезде посвящена целая витрина. Здесь выставлены ее парадные туфельки, сумочка, перчатки, украшения, коробочка с гримом. Кажется, дух актрисы незримо витает в комнате старинного самарского особняка.

Напротив друг друга установлены манекены, одетые в подлинные наряды еще двух великих женщин нашего времени — Людмилы Гурченко и Аллы Пугачевой.

Интересен зал, посвященный актрисам 50 — 60-х годов. Каждый наряд здесь имеет свою историю, которую поведал посетителям Васильев. Вот, например, черное платье Юлии Борисовой. Украшено богатой вышивкой, вырезанной… из дореволюционного одеяния. Из платья времен господства стиля ар-нуво перешит сценический наряд родившейся в Самаре в 1911 году и блиставшей на петербургской оперной сцене певицы Татьяны Лавровой. Этот экспонат — одно из последних поступлений в коллекцию Васильева.

Каждое из подобных платьев — совместный труд частных портних и самих заказчиц. И это еще одна возможность прикоснуться к эпохе и личности звезды.

Отрадно, что на некоторых произведениях портняжного искусства указаны фамилии мастериц. Некоторые из них пользовались не меньшей известностью, чем их заказчицы. Они совершали настоящий подвиг, перешивая и перелицовывая старинные одежды, чтобы дать возможность любимицам публики чувствовать себя на высоте.

Однако были среди актрис советских времен и счастливицы, которым удавалось одеваться у великих кутюрье. Зритель имеет возможность полюбоваться костюмом, подаренным Коко Шанель великой Майе Плисецкой. На многих известных фотопортретах балерина позирует в этом классическом белом комплекте из пиджачка под горло и юбки-карандаш, сшитом из шерсти «букле». В экспозиции есть и ее платье с воланами, пошитое Ив Сен Лораном.

А у Надежды Румянцевой, вышедшей замуж за дипломата, шуточным девизом, по рассказу Васильева, были слова о том, что актриса должна не только блистать, но и блестеть. Под стеклом сверкают золотом ее театральные сумочки, туфельки-лодочки, украшения.

Блестят и наряды 70-х годов. Вот платье из ткани с металлизированной нитью, привезенное из-за границы для Людмилы Касаткиной. А вот ансамбль из египетской парчи из гардероба Натальи Фатеевой. Любимое платье в стиле «диско» из полиэстера с люрексом Валентины Талызиной. Отдельная комната отдана под наряды, выполненные для различных кинокартин мастерами «Мосфильма».

Вещи эти можно рассматривать бесконечно, приходя на выставку не один раз. Благо, она продлится до конца декабря. (0+)