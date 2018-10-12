События

Алабин, Высоцкий, Рязанов — первые претенденты на второе имя для самарского аэропорта

12.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 84
twitter.com/SamRegion_Press

В пятницу, 12 октября, в общественной палате Самарской области прошёл круглый стол, где обсудили старт конкурса «Великие имена России».

По итогам конкурса аэропорту Курумоч присвоят второе имя. В первый день поступило более 100 заявок от жителей и общественных деятелей города. Среди предложений прозвучали такие фамилии, как Королёв, Козлов, Устинов, Репин, Замекин, Шостакович, Рязанов, Суворов, Алабин и Высоцкий.

В четверг, 18 октября, объявят лонг-лист претендентов для Курумоча. Имя, которое выберут самарцы, дополнит официальное наименование аэропорта.

Для тех, кто хочет оставить свое предложение, sgpress.ru подробно писал о том, как оставить заявку и какие критерии прописаны для кандидатов.

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Самарскому аэропорту Курумоч дадут второе имя

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