В самарской «Виктории» покажут «Кое-что еще»

С 18 октября в галерее откроется выставка молодых британских художников.

Галерея «Виктория» и галерея «Триумф» (Москва) представят выставку выпускников английских художественных университетов: Royal College of Art, USL Slade, Goldsmiths, University of London, The Glasgow School of Art.

Участников объединяет интерес к материальному и рукотворному, а не умозрительному способу работы. В экспозиции представят произведения из керамики, графики и живописи.

На открытие, которое начнется в 19.00, вход свободный.

В остальные дни 200 рублей стоит обычный билет и 100 рублей билет для школьников, студентов и пенсионеров.

Каждое воскресенье в 17.00 — экскурсия по цене входного билета.

12+