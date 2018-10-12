Мобильные операторы пока не планируют налаживать сотовую связь в тоннелях самарского метро

В метрополитене ждут от компаний предложений по улучшению качества связи.

Мобильные телефоны стабильно работают на 9 из 10 станций, кроме «Алабинской». Сигнал сети практически отсутствует на переездах от станции к станции.

Как рассказали нам представители самарских отделений «четверки» мобильных операторов России – «Мегафон», «МТС», «Билайн» и «Tele2», большая часть из них не пока не планирует устанавливать какое-либо дополнительное оборудование для улучшения качества связи в самарской подземке.

В «Мегафоне» отметили, что в преддверии ЧМ-2018 на всех базовых станциях, работающих на платформах самарского метро к уже существующей «голосовой» сети 2G была запущена сеть стандарта 3G, обеспечивающая мобильный доступ в интернет.

— По замерам, проведенным в начале сентября 2018 года, на всех станциях метро уровень сигнала голосовой сети соответствует уверенному приему, а скорость интернета составляет в среднем 4-5 Мбит/с, — сообщил директор самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Директор Самарского филиала «МТС» Александр Меламед подчеркнул, что во время подготовки к мировому футбольному первенству компания обеспечила покрытие LTE на территории всей Самары и стала первым из операторов, запустившим высокоскоростной интернет в самарском метрополитене.

Для бесперебойной работы голосовой сети и интернета под землей техническими специалистами «Билайн» была организована особая пассивная антенная распределительная система (PDAS). Как отметили в пресс-службе компании, в связи с достойным уровнем покрытия в метрополитене в ближайшее время дополнительное развитие сети «Билайн» не запланировано.

Директор Самарского филиала Tele2 Петр Семенищев же, в свою очередь, рассказал, что развитие сетей связи в самарском метрополитене входит в стратегические планы самарского филиала Tele2. Однако конкретные сроки реализации проекта называть преждевременно.