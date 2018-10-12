На турецких берегах. От эконом до VIP

Турция – один из популярнейших курортов среди россиян. Купальный сезон в стране длится с мая по октябрь, поэтому еще есть возможность понежиться на берегу Средиземного или Эгейского морей. Выяснили, сколько стоит отдохнуть в Турции – от эконом до VIP.

Чтобы сэкономить на поездке, не обращайтесь в туристические агентства вашего города, а бронируйте путевки самостоятельно на интернет-сервисах. Самое первое, что нужно сделать, – это купить билеты на самолет. К примеру, из Самары в Анталью и обратно можно найти билеты за 21 600 рублей. В Даламан самые дешевые билеты с пересадкой в Москве – 24 500 рублей в обе стороны.

Для проживания можно выбрать кемпинг – дешево и к тому же романтично. Например, проживание в палатках очень популярно в деревне Чиpaлы, в 37 км к югу от Кемера. Цены начинаются от 1030 рублей за сутки за одного человека.

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Также можно поселиться в хостеле. В Анталии цены начинаются от 2160 рублей за ночь на одного. Конечно, можно выбрать хостел в менее популярном городе. Например, в деревне Акьяка их очень много. Средняя цена за ночь на одного человека – 1500 рублей.

Самый популярный отдых в Турции — в отеле. Если у вас достаточно средств, и вы хотите отдохнуть с комфортом, то следует выбрать четырех- или пятизвездочный отель. Отдых в четырехзвездочном турецком отеле на двоих начинается от 27 тысяч рублей за 7 ночей, в пятизвездочном – от 35 тысяч рублей.

Кроме того, можно заказать путевку в один из отелей системы «Фортуна». Здесь можно будет выбрать только «звездность» отеля, курорт, продолжительность тура и даты поездки. Название отеля становится известно по прилету. Стоимость туров начинается от 39 тысяч рублей.

Путевку можно подобрать на онлайн-агрегаторах: Travelata

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Onlinetours Путевку можно подобрать на онлайн-агрегаторах:

В графе «Страна, город или отель» нужно забить Fortuna и название курорта. Например, Fortuna Kemer или Fortuna Marmaris.

Ну а чтобы сэкономить время, можно купить готовый тур у фирмы. В цену входят билеты на перелет в оба конца, трансфер до отеля и обратно, страховка и, собственно, сам отель. Например, в одной из самарских турфирм цены за тур на двоих в четырехзвездочный отель начинаются от 48 000 рублей за неделю. В отеле 5* можно поселиться за 56 500 рублей.

*** Цены указаны на октябрь 2018 года.