В Самаре распродадут работы лучших стрит-арт художников города

С 19 по 21 октября пройдет выставка-продажа Background vol. 2.

На ней представят работы мастеров в различных стилей, от диджитал-арта до холстов и инсталляцияций. Среди них: Арт Абстрактов, Андрей ЧЖНС, BaseЧЖНС, Безымянный, Данила, Ghost,Vertigo, Izewendiwaner, Oiji, Tachez , 1ОК.

— Слово «Background» в терминологии из уличной культуры означает фон, на котором появляются работы. Это первое с чем сталкиваются художники. Фон объединяет все элементы произведения в единую композицию. Именно он задает атмосферу и визуальное восприятие. Этот фон как единое целое трансформируется в пространстве галереи, отражая основные аспекты уличной культуры. В Самаре есть много художников, которые достойны внимания и признания. С ними мы хотим ближе познакомить жителей города. И возможно, их произведения украсят чей-то интерьер и станут любимыми предметами в доме, — рассказал художник Арт Абстрактов, куратор выставки.

Выставка откроется 19 октября в 14.00 в галерее «Формограмма». Адрес: улица Молодогвардейская, 80.

Вход на открытие бесплатный, в остальные дни – 100 рублей.

Время работы галереи 12.00 — 20.00

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